Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Френки де Йонг аут за месеци заради контузията

Френки де Йонг аут за месеци заради контузията

  • 24 юли 2026 | 01:23
  • 196
  • 0
Френки де Йонг аут за месеци заради контузията

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг няма да играе поне няколко месеца заради контузия в коляното, съобщиха от Барселона.

Още преди седмица испанският вестник "Марка" писа, че нидерландецът е със сериозна травма в коляното след мача с Мароко от 1/16-финалите на световното първенство, но тогава се предполагаше, че неговото отсъствие ще бъде сведено до само няколко седмици. Направените му изследвания обаче са показали разкъсване на връзки в коляното.

"Контузията му е по-сериозна от очакваното. Единствената добра новина е, че не налага операция на този етап", заявиха от клуба.

Барселона ще се опита да спечели титлата в Испания за трета поредна година, а новият сезон в Ла Лига за каталунците започва на 23 август с визита на Елче.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Пламен Андреев дебютира с победа за Дебрецен

Пламен Андреев дебютира с победа за Дебрецен

  • 23 юли 2026 | 21:22
  • 4635
  • 0
Квалификациите в Лига Европа продължиха с голяма изненада и позитивен български резултат

Квалификациите в Лига Европа продължиха с голяма изненада и позитивен български резултат

  • 24 юли 2026 | 00:02
  • 8697
  • 4
Лигата на конференциите предложи много голове и няколко сензационни резултати

Лигата на конференциите предложи много голове и няколко сензационни резултати

  • 24 юли 2026 | 00:05
  • 7796
  • 1
Съотборник на Груев се мести в САЩ

Съотборник на Груев се мести в САЩ

  • 23 юли 2026 | 20:42
  • 1101
  • 0
От Милан обявиха официално бъдещето на Модрич

От Милан обявиха официално бъдещето на Модрич

  • 23 юли 2026 | 20:06
  • 7343
  • 6
Манчестър Сити обяви рекордния трансфер

Манчестър Сити обяви рекордния трансфер

  • 23 юли 2026 | 19:47
  • 17423
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

  • 23 юли 2026 | 20:55
  • 106736
  • 616
Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа

Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа

  • 23 юли 2026 | 23:27
  • 43614
  • 179
Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

  • 23 юли 2026 | 21:31
  • 32770
  • 78
Райс каза на какво се дължат катастрофалната игра и резултат на Лудогорец

Райс каза на какво се дължат катастрофалната игра и резултат на Лудогорец

  • 23 юли 2026 | 23:49
  • 5892
  • 9
Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

  • 23 юли 2026 | 19:00
  • 52943
  • 58
Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

  • 24 юли 2026 | 19:26
  • 12615
  • 8