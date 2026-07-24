Френки де Йонг аут за месеци заради контузията

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг няма да играе поне няколко месеца заради контузия в коляното, съобщиха от Барселона.
Още преди седмица испанският вестник "Марка" писа, че нидерландецът е със сериозна травма в коляното след мача с Мароко от 1/16-финалите на световното първенство, но тогава се предполагаше, че неговото отсъствие ще бъде сведено до само няколко седмици. Направените му изследвания обаче са показали разкъсване на връзки в коляното.
"Контузията му е по-сериозна от очакваното. Единствената добра новина е, че не налага операция на този етап", заявиха от клуба.
Барселона ще се опита да спечели титлата в Испания за трета поредна година, а новият сезон в Ла Лига за каталунците започва на 23 август с визита на Елче.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google