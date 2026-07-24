Френки де Йонг аут за месеци заради контузията

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг няма да играе поне няколко месеца заради контузия в коляното, съобщиха от Барселона.

Още преди седмица испанският вестник "Марка" писа, че нидерландецът е със сериозна травма в коляното след мача с Мароко от 1/16-финалите на световното първенство, но тогава се предполагаше, че неговото отсъствие ще бъде сведено до само няколко седмици. Направените му изследвания обаче са показали разкъсване на връзки в коляното.

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Tests carried out on first-team player Frenkie de Jong have confirmed a tear of the medial collateral ligament (MCL) in his right knee.



It has been agreed that the player will continue with conservative treatment under the supervision of the Club's medical… pic.twitter.com/FRHZjzxT6p — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026

"Контузията му е по-сериозна от очакваното. Единствената добра новина е, че не налага операция на този етап", заявиха от клуба.

Барселона ще се опита да спечели титлата в Испания за трета поредна година, а новият сезон в Ла Лига за каталунците започва на 23 август с визита на Елче.

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