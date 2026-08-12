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Влахович вече е футболист на Бешикташ

  • 12 авг 2026 | 22:57
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Влахович вече е футболист на Бешикташ

Сръбският национал Душан Влахович официално премина в турския гранд Бешикташ. Новината беше потвърдена от клуба чрез публикация в социалната мрежа "Х".

Според появили се по-рано информации в медиите, договорът на футболиста ще бъде до лятото на 2029 г.

Годишната заплата на сръбския нападател ще възлиза на 8 млн. евро, без да се включват предвидените бонуси. Освен това, Влахович ще получи и значителна сума само за подписването на контракта.

През сезон 2025/2026 Влахович изигра 23 мача за Ювентус във всички турнири, в които отбеляза 10 гола и направи две асистенции.

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