Магическа асистенция на Неймар даде аванс на Сантос в осминафиналите за Копа Судамерикана

Неймар, който си навлече нови сериозни критики около представянето си на Мондиал 2026, както и при последвалите си изяви, опита да се реваншира на любимците си и направи много силен мач за отбора на Сантос в турнира Копа Судамерикана. Бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен направи две асистенции, които бяха ключови за тима му, спечелил с 2:1 първия 1/8-финал в надпреварата при домакинството на Макара от Еквадор.

Асистенциите на Неймар дойдоха в много важен момент, тъй като Сантос изостана рано след гол на Франко Посе от гостите в 4-ата минута. Така бразилската звезда изригна точно преди почивката и в 44-ата минута помогна на Габриел Барбоса да изравни. Около четвърт час преди края пък той асистира и за Вилиан Арао, който осъществи пълен обрат.

Така Сантос е близо до участие на 1/4-финал, но тимът задължително трябва да вземе положителен резултат и на реванша в Еквадор, който предстои след седмица на 21 август от 1:00 часа българско време.

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