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Луис Енрике: Нагласата ни ще бъде да спечелим трета поредна Шампионска лига

  • 13 авг 2026 | 01:22
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Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике коментира спечелването на Суперкупата на Европа, след като неговите играчи надвиха Астън Вила с 2:1 на „Ред Бул Арена" в Залцбург. Испанският специалист призна, че тимът му не е в оптимална физическа форма толкова скоро след Мондиала, но подчерта, че футболистите са показали характер и са затвърдили идентичността на клуба.

ПСЖ триумфира в мач на волята срещу Астън Вила и за втора поредна година е абсолютният крал на Европа
ПСЖ триумфира в мач на волята срещу Астън Вила и за втора поредна година е абсолютният крал на Европа

"Знаехме преди мача, че ще бъде труден. Но успяхме да играем така, както го направихме, защото моите играчи показаха от какво са направени. Може и да не сме в най-добра физическа форма, но за пореден път това е истинска демонстрация на нашето ДНК и на нашите фенове, които ни помогнаха да печелим трофеи и да поддържаме високи стандарти.

Знам колко трудно е да прибереш трофей у дома, особено в клуб с апетит за това. Преди три години всички казваха, че отборът ми е твърде млад, а ние доказахме обратното. Трябва да подобрим доста неща; знаем какви са слабостите ни, но съм много щастлив, че имам тази възможност да ръководя отбор с толкова добър манталитет.

Нагласата ни отсега нататък ще бъде да опитаме да спечелим трета поредна Шампионска лига. Трябва да бъдем амбициозни и да вярваме, че можем да го направим. Ще бъде много трудно - не искаме да ставаме самодоволни, но това определено е нашата цел."

24 ПСЖ - Астън Вила, Суперкупа на Европа (2026)
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