Луис Енрике: Нагласата ни ще бъде да спечелим трета поредна Шампионска лига

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике коментира спечелването на Суперкупата на Европа, след като неговите играчи надвиха Астън Вила с 2:1 на „Ред Бул Арена" в Залцбург. Испанският специалист призна, че тимът му не е в оптимална физическа форма толкова скоро след Мондиала, но подчерта, че футболистите са показали характер и са затвърдили идентичността на клуба.
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"Знаехме преди мача, че ще бъде труден. Но успяхме да играем така, както го направихме, защото моите играчи показаха от какво са направени. Може и да не сме в най-добра физическа форма, но за пореден път това е истинска демонстрация на нашето ДНК и на нашите фенове, които ни помогнаха да печелим трофеи и да поддържаме високи стандарти.
Знам колко трудно е да прибереш трофей у дома, особено в клуб с апетит за това. Преди три години всички казваха, че отборът ми е твърде млад, а ние доказахме обратното. Трябва да подобрим доста неща; знаем какви са слабостите ни, но съм много щастлив, че имам тази възможност да ръководя отбор с толкова добър манталитет.
Нагласата ни отсега нататък ще бъде да опитаме да спечелим трета поредна Шампионска лига. Трябва да бъдем амбициозни и да вярваме, че можем да го направим. Ще бъде много трудно - не искаме да ставаме самодоволни, но това определено е нашата цел."