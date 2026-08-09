Томас Райс: Щастлив съм от трите точки, но съм ядосан от последните 20 минути

Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс говори след победата на своя тим над Черно море. “Орлите” се наложиха с 3:2 като гости.

Лудогорец избухна за шест минути и отнесе Черно море на "Тича"

“Не бях доволен от първото полувреме, защото не показахме добро лице. Теренът не е в добро състояние. Опитахме се да играем добре в защита, но допуснахме лесно попадение. Казах им на почивката, че не показваме нашето лице. Направихме промени и отбелязахме хубави попадения. Тогава сякаш двубоят беше приключил, но от наши грешки допуснахме положения. Щастлив съм от трите точки, но съм ядосан от последните 20 минути.

Планът беше да покажем по-добро лице и представяне. Нямахме хубавото движение зад гърба на защитата. През второто полувреме всеки искаше да играе с топката и това ме улесни.

Единственият проблем със Сон е мускулен, не става дума за представяне. Знам, че винаги ви е интересно да говорим за футболисти, които не са в игра, но това няма нищо общо с нещо друго освен физическия му проблем. Полендаков изигра първия си двубой, искаме да даваме повече шанс за младите”, заяви Райс.

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