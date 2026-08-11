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Официално: Лудогорец прати крило под наем в Колумбия

  • 11 авг 2026 | 17:13
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Лудогорец официално обяви, че праща крилото Емерсон Родригес под наем в колумбийския Индепендиенте. Нападателят ще играе една година като преотстъпен, а колумбийците ще имат опция и за закупуване.

Официалният сайт на Лудогорец с нова визия
Официалният сайт на Лудогорец с нова визия

Ето какво пишат от Лудогорец:

Лудогорец преотстъпи крило в Колумбия

Лудогорец преотстъпи Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиенте (Санта Фе). Ръководствата на 14-кратния шампион и латиноамериканския клуб финализираха успешно преговорите за играча, който вече се присъедини към новия си клуб в Санта Фе. Индепендиенте ще картотекира Родригес за предстоящите мачове срещу аржентинския гранд Ривър Плейт от елиминационната фаза на турнира „Копа Судамерикана“.

Колумбиецът ще играе в Индепендиенте под наем за една година с опция за закупуване.

Лудогорец привлече Емерсон Родригес през януари 2025 г. от американския Интер (Маями). До момента той бе преотстъпен за един полусезон на Ботев (Пловдив).

За „орлите“ крилото има 31 мача и 4 гола.

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