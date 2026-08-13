Аталанта иска крило на Наполи

От Аталанта проявяват интерес към крилото на Наполи Ноа Ланг, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Намерението на бергамаските е да вземат нидерландския национал с първоначален наем, но в Наполи засега отказват подобен тип сделка. “Партенопеите” веднъж вече не успяха да продадат 27-годишния играч след негово преотстъпване, тъй като Галатасарай не пожела да активира опцията за закупуването му. Ланг прекара пролетта в истанбулския гранд, където записа 19 мача с два гола и три асистенции. Преди това той изигра 27 двубоя с едно попадение и два голови паса за неаполитанците, които го привлякоха преди година от ПСВ Айндховен за 25 млн. евро.

Atalanta are interested in Napoli winger Noa Lang and have inquired about conditions. Atalanta keen on initial loan deal, Napoli wouldn't be open to this possibility at this stage. @SkySport pic.twitter.com/JH0lhVV3e9 — Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 13, 2026

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Снимки: Gettyimages