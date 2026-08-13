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Аталанта иска крило на Наполи

  • 13 авг 2026 | 17:40
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Аталанта иска крило на Наполи

От Аталанта проявяват интерес към крилото на Наполи Ноа Ланг, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Намерението на бергамаските е да вземат нидерландския национал с първоначален наем, но в Наполи засега отказват подобен тип сделка. “Партенопеите” веднъж вече не успяха да продадат 27-годишния играч след негово преотстъпване, тъй като Галатасарай не пожела да активира опцията за закупуването му. Ланг прекара пролетта в истанбулския гранд, където записа 19 мача с два гола и три асистенции. Преди това той изигра 27 двубоя с едно попадение и два голови паса за неаполитанците, които го привлякоха преди година от ПСВ Айндховен за 25 млн. евро.

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Снимки: Gettyimages

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