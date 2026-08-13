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Наполи разгроми Арис в голово шоу с участието на Де Бройне и Мактоминей

  • 13 авг 2026 | 01:55
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Наполи разгроми Арис в голово шоу с участието на Де Бройне и Мактоминей

Наполи постигна убедителна победа с 6:2 над Арис в последната си предсезонна контрола. Сред голмайсторите за италианския тим се наредиха звездите Скот Мактоминей, Кевин Де Бройне и Лоренцо Лука.

С този разгромен успех „партенопеите“ завършиха своя летен подготвителен лагер в Кастел ди Сангро. Мачът беше последната им проверка преди старта на сезона в Серия "А" срещу Дженоа на 22 август.

В началото на срещата Расмус Хойлунд и Алисон Сантош пропуснаха добри възможности, преди Амир Рахмани да открие резултата със страхотен далечен удар, който се заби в горния ъгъл на вратата.

Вратарят на Наполи Алекс Мерет беше тестван от Тино Кадевере, а малко по-късно Урош Рачич го преодоля с перфектно изпълнен пряк свободен удар за 1:1.

Малко преди почивката Скот Мактоминей отново даде преднина на Наполи, отбелязвайки един от най-лесните голове в кариерата си. Шотландецът получи топката на тепсия от Алисон Сантош и не сгреши отблизо.

На почивката Кевин Де Бройне замени Мактоминей и също записа името си сред голмайсторите. Белгиецът се разписа с прецизно воле на далечната греда след центриране на Матео Политано.

Влезлият като резерва Лоренцо Лука се нуждаеше от само пет минути, за да отбележи, след като засече топката с шпагат. Малко по-късно той добави още едно попадение, правейки добавка след удар на Де Бройне, който срещна гредата.

Единствената лоша новина за Наполи беше мускулната контузия на Антонио Вергара, който трябваше да напусне терена принудително.

Към края на мача Рачич оформи своя дубъл с красиво воле извън наказателното поле. Последната дума обаче имаше Де Бройне, който вкара шестия гол за Наполи.

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