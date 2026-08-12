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Тотнъм и Атлетико Мадрид се разбраха за Ромеро

  • 12 авг 2026 | 15:18
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Тотнъм и Атлетико Мадрид се разбраха за Ромеро

Централният защитник на Тотнъм Кристиан Ромеро е все по-близо до това да финализира така желания си трансфер в Атлетико Мадрид. Според “Мирър” двата клуба са постигнали споразумение за сделка на стойност 34 милиона паунда (40 милиона евро).

От месеци се знаеше, че 28-годишният аржентинец ще напусне “шпорите”, въпреки че през миналото лято подписа нов договор с клуба и получи капитанската лента. Интерес към него имаше и от страна на Арсенал, Интер и Барселона, но неговото желание през цялото време бе да се събере с Диего Симеоне в Атлетико. “Нерадзурите” бяха се разбрали с Тотнъм за същата трансферна сума, но не успяха да убедят самия играч.

“Шпорите” отдавна си осигуриха заместници на Ромеро в лицето на Маркос Сенеси и Ян Пол ван Хеке.

Ромеро ще бъде четвъртото ново попълнение на Атлетико за това лято след Канг-Ин Лий, Мортен Хюлманд и Алехандро Грималдо.

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