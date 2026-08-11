Хулиан Алварес пристигна на базата на Атлетико с агентите си

Аржентинският нападател Хулиан Алварес пристигна в базата на Атлетико Мадрид в 11:30 ч. сутринта, придружен от един от своите агенти. Още вчера в испанската преса се появи информация, че той и негови представители са провели среща от над два часа, на която са обсъждали бъдещата си стратегия към мадридчани в опит да накарат "дюшекчиите" да пуснат аржентинеца в Барселона. Самият играч се появи на базата на клуба, след като останалите национали вече бяха приключили заниманията си. По-рано през деня в спортния комплекс тренираха играчите, които не пътуваха за турнето в Сеул: Пубил, Грималдо, Джулиано и Сьорлот, както и последните присъединили се към подготовката – Йоренте, Баена и Мусо.

Хулиан Алварес гневен на Атлетико Мадрид, проведе двучасова среща с агентите си

Въпреки че играчите на Атлетико Мадрид получиха почивен ден във вторник след завръщането си от Южна Корея, някои футболисти все пак проведоха тренировки в базата Махадаонда. Сред тях обаче не беше Хулиан Алварес, който в понеделник премина медицински прегледи заедно с Алекс Баена и Маркос Йоренте. От клуба обявиха още в понеделник, че „през следващите дни националите ще следват специфичен план с упражнения под надзора на кондиционните треньори, които ще адаптират натоварването им в различни тренировъчни сесии“, преди да се присъединят към основната група.

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Поради тази причина отсъствието на Алварес във вторник сутринта не се счита за нещо необичайно, а е част от индивидуалната му програма, подобна на тази за останалите национали. Всеки играч има свой собствен график. Аржентинецът пристигна в базата около 11:30 ч., след като съотборниците му вече бяха приключили. Той проведе занимание на терена с кондиционен треньор, след което продължи работа във фитнеса.

Очаква се Хулиан да се включи в тренировките с част от съотборниците си в сряда. Ако графикът му съвпадне с този на основната група, това ще бъде първата му среща с Диего Симеоне и останалите играчи след ваканцията и след разразилия се публичен скандал, когато футболистът обяви, че иска да бъде продаден. От Атлетико категорично заявяват, че няма никакви новини около бъдещето на Хулиан Алварес. Клубът многократно подчертава, че нападателят не се продава (особено не на Барселона) и че разчитат на него за предстоящия сезон. Тази позиция се споделя и от Чоло, както той ясно показа на пресконференцията преди приятелския мач с Манчестър Сити в събота.

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Снимки: Gettyimages