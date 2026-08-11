Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Хулиан Алварес пристигна на базата на Атлетико с агентите си

Хулиан Алварес пристигна на базата на Атлетико с агентите си

  • 11 авг 2026 | 13:38
  • 5541
  • 9
Хулиан Алварес пристигна на базата на Атлетико с агентите си

Аржентинският нападател Хулиан Алварес пристигна в базата на Атлетико Мадрид в 11:30 ч. сутринта, придружен от един от своите агенти. Още вчера в испанската преса се появи информация, че той и негови представители са провели среща от над два часа, на която са обсъждали бъдещата си стратегия към мадридчани в опит да накарат "дюшекчиите" да пуснат аржентинеца в Барселона. Самият играч се появи на базата на клуба, след като останалите национали вече бяха приключили заниманията си. По-рано през деня в спортния комплекс тренираха играчите, които не пътуваха за турнето в Сеул: Пубил, Грималдо, Джулиано и Сьорлот, както и последните присъединили се към подготовката – Йоренте, Баена и Мусо.

Хулиан Алварес гневен на Атлетико Мадрид, проведе двучасова среща с агентите си
Хулиан Алварес гневен на Атлетико Мадрид, проведе двучасова среща с агентите си

Въпреки че играчите на Атлетико Мадрид получиха почивен ден във вторник след завръщането си от Южна Корея, някои футболисти все пак проведоха тренировки в базата Махадаонда. Сред тях обаче не беше Хулиан Алварес, който в понеделник премина медицински прегледи заедно с Алекс Баена и Маркос Йоренте. От клуба обявиха още в понеделник, че „през следващите дни националите ще следват специфичен план с упражнения под надзора на кондиционните треньори, които ще адаптират натоварването им в различни тренировъчни сесии“, преди да се присъединят към основната група.

Симеоне: Клубът ще ми даде нужните инструменти, за да бъдем конкурентоспособни
Симеоне: Клубът ще ми даде нужните инструменти, за да бъдем конкурентоспособни

Поради тази причина отсъствието на Алварес във вторник сутринта не се счита за нещо необичайно, а е част от индивидуалната му програма, подобна на тази за останалите национали. Всеки играч има свой собствен график. Аржентинецът пристигна в базата около 11:30 ч., след като съотборниците му вече бяха приключили. Той проведе занимание на терена с кондиционен треньор, след което продължи работа във фитнеса.

Очаква се Хулиан да се включи в тренировките с част от съотборниците си в сряда. Ако графикът му съвпадне с този на основната група, това ще бъде първата му среща с Диего Симеоне и останалите играчи след ваканцията и след разразилия се публичен скандал, когато футболистът обяви, че иска да бъде продаден. От Атлетико категорично заявяват, че няма никакви новини около бъдещето на Хулиан Алварес. Клубът многократно подчертава, че нападателят не се продава (особено не на Барселона) и че разчитат на него за предстоящия сезон. Тази позиция се споделя и от Чоло, както той ясно показа на пресконференцията преди приятелския мач с Манчестър Сити в събота.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мареска обясни защо Холанд няма как да е капитан на Ман Сити

Мареска обясни защо Холанд няма как да е капитан на Ман Сити

  • 11 авг 2026 | 16:54
  • 751
  • 0
Пол Погба с нова контузия

Пол Погба с нова контузия

  • 11 авг 2026 | 16:50
  • 310
  • 0
Моуриньо не взе Диоманде в групата на Реал Мадрид за следващата контрола

Моуриньо не взе Диоманде в групата на Реал Мадрид за следващата контрола

  • 11 авг 2026 | 16:37
  • 782
  • 0
Де Дзерби: Работата ни на трансферния пазар все още не е приключила

Де Дзерби: Работата ни на трансферния пазар все още не е приключила

  • 11 авг 2026 | 16:18
  • 437
  • 0
Обещания към Мексико са причина за подкрепата към Инфантино

Обещания към Мексико са причина за подкрепата към Инфантино

  • 11 авг 2026 | 16:15
  • 416
  • 0
Предложили Майлс Люис-Скели на Манчестър Юнайтед и Челси

Предложили Майлс Люис-Скели на Манчестър Юнайтед и Челси

  • 11 авг 2026 | 16:07
  • 681
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

  • 11 авг 2026 | 16:50
  • 7429
  • 24
Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

  • 11 авг 2026 | 13:30
  • 9922
  • 69
Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

  • 11 авг 2026 | 07:40
  • 13374
  • 68
Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

  • 11 авг 2026 | 12:14
  • 9036
  • 7
Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

  • 11 авг 2026 | 09:36
  • 8137
  • 39
Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

  • 11 авг 2026 | 08:03
  • 11647
  • 1