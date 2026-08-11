Петър Георгиев: Момчетата са ми обещали медали

Бизнесменът и собственик на комплекс "СамЕлион" в Самоков Петър Георгиев се надява на спечелване на медал от националния волейболен отбор на България на предстоящото Европейско първенство в София.

"Волейболът ми отива към първа любов, особено след тези успехи постигнати в Самоков. Наистина има една благодарност, която усещам от хората. Момчетата от волейбола са страхотни, определено са по-интелигентни от баскетболистите и оценяват условията. Съотборниците на Алекс Грозданов в Полша не могат да повярва, че има такова нещо. Джанлоренцо Бленджини призна, че такова нещо няма и в Италия. В Самоков от 33 години давам пари за баскетбол. Може би стройната организация във волейбола и международните успехи дават отражение. Спортът е труден навсякъде. Не е така, че във волейбола по-лесно се постигат успехи. Във федерацията по баскетбол са много пасивни и постоянно казват, че няма пари. Всичко е до любов, борба. Момчетата са ми обещали медал. Това, което чувам от треньорите и състезателите, наистина се чувствам част от тях. Винаги ги гледам волейболистите - в Чикаго и във Филипините, без значение в кое време от денонощието. Дори в кръга на шегата понякога на Бленджини му казвам грешките", заяви Петър Георгиев пред медиите по време на днешната открита тренировка на тима.