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  3. Бленджини: В първите две години отклоних няколко оферти, доволен съм от разбирателството с федерацията

Бленджини: В първите две години отклоних няколко оферти, доволен съм от разбирателството с федерацията

  • 11 авг 2026 | 16:35
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Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини сподели, че е доволен от разбирателството с БФВолейбол относно удължаването на договора му и включването на опция за възможност да поеме и клубен тим.

Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България
Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

"За мен най-важното е, че в крайна сметка това е едно взаимно решение и от двете страни имаше ясно и категорично желание да се продължи в тази посока. А иначе за всички е ясно, че целта не се е променила от самото начало, от първия ден, от който дойдох тук, а именно класиране за Олимпийските игри. На тази цел е подчинено всичко, което правим всеки ден - всички тези тренировки и усилия на състезателите, на щаба, на всички нас. Така че, целта остава, няма промяна в това отношение", коментира Бленджини по време на откритата тренировка на националния отбор днес в Самоков.

"Това, което мога да ви кажа за момента е, че в разговорите, които имах с федерацията по отношение на продължаването на моя договор, единственото, което поисках да ми бъде дадена възможност при желание от моя страна и подходящо предложение, да бъда свободен да поема и клубен отбор. И това нещо беше прието, за което аз съм наистина благодарен на ръководството на БФВолейбол. Сега накъде ще продължат нещата, това предстои да се уточни. Аз просто исках да имам спокойствието да знам, че имам тяхното разрешение. Наистина в първите 2 години договор с федерацията отклоних доста предложения, защото сметнах, че така е правилно, за да се запозная по-детайлно със ситуацията тук. Сега усетих, че е настъпил този момент, в който бих могъл да поема и клубен отбор. Но в момента съм концентриран изцяло върху подготовката на националния отбор за Европейското първенство. Колкото до това дали ще се справя с един двоен ангажимент, както знаете аз съм го правил това нещо вече като селекционер на Италия и треньор на Лубе и се получи. За мен това няма да е проблем, защото вече съм го правил. Естествено ще бъде доста ангажиращо, ще бъде свързано с допълнителни усилия от моя страна, но нямам притеснения, че ще се справя", каза още селекционерът на България.

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Снимки: Владимир Иванов

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