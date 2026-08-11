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Згуров и Антов са балкански шампиони по плажен волейбол

  • 11 авг 2026 | 19:27
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Згуров и Антов са балкански шампиони по плажен волейбол

Двойката Захари Згуров и Георги Антов станаха балкански шампиони по плажен волейбол до 22 години. На турнира в Кишинев (Молдова) двамата победиха представителите на домакините с 2:0.

Четвъртото място зае втората българска двойка Александър Добрев и Радостин Гюров. Двамата загубиха малкия финал от Гърция с 0:2.

С две победи и две загуби седмото място заеха девойките Габриела Петкова и Ивайла Кирева, за които това беше първи международен турнир.

Всичките български представители бяха под 20 години, но участваха в по-горната възрастова група до 22.

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