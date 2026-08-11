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Берое започна подготовка с подмладен състав

  • 11 авг 2026 | 19:49
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Берое започна подготовка с подмладен състав

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) започна подготовка за новия сезон с подмладен състав, като основната цел на клуба остава развитието на състезатели от собствената школа. Това каза пред БТА старши треньорът на отбора Мирослав Живков.

"Стартирахме с всички налични състезатели, които са тук. С един изцяло, до голяма степен, подмладен състав, с доста амбиции, за да продължим да развиваме състезатели от нашата школа", посочи Живков.

Той отбеляза, че промените в състава са значителни, тъй като голяма част от опитните състезатели са потърсили нови предизвикателства в други държави и отбори. По думите му Берое започва подготовката с осем състезатели от детско-юношеската школа на клуба.

Към състава са привлечени двама нови крайни нападатели - хърватинът Никола Джорета и полякът Якуб Жонца. По думите на треньора това са млади състезатели, които имат амбицията чрез българското първенство да развият качествата си и да достигнат до най-силните европейски първенства. Очаква се към отбора да се присъедини и иранският диагонал Амирмохамад Хоршиди.

Все още отсъстват и националите Никола Градинаров и Павел Дженев, които са част от младежкия национален отбор. Живков припомни, че двамата спечелиха Балканиадата и бронзовите медали на Европейското първенство, а сега им предстои участие в европейска квалификация.

Основната цел на Берое е да развива състезатели, които да достигат високо спортно-техническо ниво, да бъдат част от представителния състав на клуба, а впоследствие да попадат в националните гарнитури на България и да получават възможност за реализация в европейски отбори, каза още наставникът.

"Другата основна идея е да бъдем един от добрите отбори в нашето първенство и да търсим победата във всеки от мачовете", посочи Мирослав Живков и допълни, че независимо от селекцията и опита на съперниците, Берое ще подхожда с уважение към тях, но ще се стреми да печели всеки двубой.

В подготовката на отбора са предвидени редица контролни срещи и турнири. Към момента е ясно, че Берое ще гостува на представителния отбор на Северна Македония в Скопие в периода 2-4 септември, а в Стара Загора ще се проведе турнирът "Купа Стара Загора" между 1 и 3 октомври. Предвидени са и още контролни срещи.

Съставът на Берое 2016 (Стара Загора) за сезон 2026/27:

Разпределители:

Рангел Витеков

Николай Манчев

Диагонали:

Амирмохамад Хоршиди

Павел Дженев

Габриел Руменов

Посрещачи:

Никола Градинаров

Якуб Жонца

Теодор Каменов

Веселин Кокалов

Центрове:

Иван Латунов

Александър Кордев

Георги Тонев

Николай Котевски

Либера:

Петър Каракашев

Александър Диков

Георги Кочев.

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