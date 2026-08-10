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Бленджини направи промени в състава, който се подготвия за Европейското

  • 10 авг 2026 | 16:05
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Бленджини направи промени в състава, който се подготвия за Европейското

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини направи промени в състава за старта на втората седмица от подготовката за Европейското първенство.

Към лагера на “лъвовете”, който продължава в "Арена СамЕлион" в Самоков, се присъединява централният блокировач Лазар Бучков. Волейболистът получи контузия в глезена в края на клубния сезон, но вече е възстановен и подновява тренировки с националния отбор.

Джанлоренцо Бленджини събра състава за Евроволей 2026
Джанлоренцо Бленджини събра състава за Евроволей 2026

В групата отново влиза и Димитър Пейчинов. Младият състезател беше част от подготовката на националния отбор за Лигата на нациите, като тогава тренираше на поста централен блокировач.

В същото време временно от подготовката отпада централният блокировач Борис Начев, който е получил контузия.

Бленджини ще води Отбора на чужденците в бенефиса на Теди Салпаров
Бленджини ще води Отбора на чужденците в бенефиса на Теди Салпаров

Мъжкият национален отбор продължава подготовката си в Самоков, където ще остане до 28 август. На 25 и 26 август България ще изиграе две контролни срещи с Чехия.

Следващият етап от подготовката ще бъде в София, където на 1 и 2 септември националният отбор ще проведе още две проверки срещу Сърбия.

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Снимки: Sportal.bg

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