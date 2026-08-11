Джанлоренцо Бленджини: Основната ни цел е да покажем най-добрата си игра на ЕвроВолей 2026

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини коментира по време на днешната открита тренировка на тима в Самоков, че основна им цел е да влязат на ЕвроВолей 2026 максимално подготвени и да покажем най-добрата си игра. Ето още какво сподели селекционерът на България:

Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

"Със сигурност има едно съжаление в нас, че не се класирахме за финалите на VNL, но не бих го определил като голяма разочарование. Разбира се, бяхме близо да се класираме, не ни стигна малко, но по-ценното за мен е да погледна по-комплексно на представянето на отбора в тези три турнира. Смятам, че надградихме спрямо миналата година, направихме доста стойностни неща, още повече, че това беше доста трудно след резултата, който постигнахме на Световното първенство и след големите очаквания, които имаше. Така че, за мен по-ценното е, че успяхме да надградим спрямо миналата година и направихме едно добро представяне в тазгодишната Лига на нациите."

Бленджини: В първите две години отклоних няколко оферти, доволен съм от разбирателството с федерацията

"Нашата основна цел е да влезем на ЕвроВолей 2026 максимално подготвени и да покажем най-добрата си игра. Има неща, върху които трябва да работим. Направихме детайлен анализ не само на нашето представяне, но и на първите 8 отбора от Лигата на нациите, за да видим точно къде се намираме ние, за да направим едно допълнително надграждане. Това искам от състезателите всеки ден във всяка една тренировка. Напълно ясно е, че не сме фаворити за титлата. Има отбори пред нас като Полша, Италия и олимпийският шампион Франция. Тези тимове са фаворити. Очакванията са към тях. Ние просто трябва да покажем най-добрата нашата версия."

"Няма да се изморя да благодаря на всички тези хора и фенове, които ни подкрепят и тук в България и навсякъде, където сме играли досега. Това е наистина нещо страхотно и нещо страхотно за нашия отбор, за състезателите и за всички нас, които работим с този отбор. Според мен и всички състезатели оценяват тази подкрепа, която получават. И се надявам ние да успеем да върнем нещо в тази посока към хората, които ни подкрепят толкова силно. И да успеем да ги зарадваме."

Бленджини направи промени в състава, който се подготвя за Европейското

"Като цяло, към настоящия момент, здравословното състояние на отбора е добро. За нас е важно не само чисто здравословно, но физически да стигнем до максимално добро ниво преди началото на Европейското първенство. Нищо не е категорично определено все още. Пред мен и щаба ми стои въпросът в края на подготвителния лагер да изберем 14 състезатели, които са най-добре подготвени и биха паснали най-добре на това, което имаме като концепция като игра. По отношение на Борис Начев, той отпадна временно не само заради леките травми, които има, но и чисто спортно-технически ми се иска да видя и други опции, като с включването на Лазар Бучков и Димитър Пейчинов. Така че, до края на лагера има още време, когато аз трябва да взема крайното решение кои 14 играчи ще ни представят на Европейското първенство."

"Както казах, предпочитам аз и състезателите да се съсредоточим върху ежедневната работа, а да не гледаме толкова надалеч. Това, което ме питате, става въпрос за евентуални мачове след края на груповата фаза, което е наистина доста напред във времето. Пак повтарят, нашата цел преди всичко в ежедневната работа ние да подобряваме това, което сме си поставили и нещата, които вярваме, че трябва да правим по-ефективно, за да може да се доближим до големите отбори. Предпочитам да не гледам толкова напред."

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов