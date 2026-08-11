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  3. Алекс Грозданов: Чакаме с голямо нетърпение мачовете на Европейското

Алекс Грозданов: Чакаме с голямо нетърпение мачовете на Европейското

  • 11 авг 2026 | 17:18
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Капитанът на мъжкия национален отбор на България Алекс Грозданов заяви по време на днешната открита тренировка на тима в Самоков, че чакат с голямо нетърпение мачовете от Европейското първенство в София. Ето още какво сподели Грозданов пред медиите:

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"Със сигурност има предстартова треска, но и голяма мускулна треска. Тренираме супер, надяваме се така да продължаваме и най-важното е да сме здрави. Естествено чакаме с голямо нетърпение мачовете, защото много малко сме хората, които сме влизали на мачове в "Арена 8888" и не е била пълна при наше присъствие. Ще бъде страхотно, много от момчетата са от София, така че ще бъдем вкъщи вкъщи. Лично в моята глава Европейското е започнало много отдавна и има предстартова треска, но това е мотивация за по-усърдна работа."

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"Естествено вкъщи се слага малко по-голяма тежест, очаква се да зарадваш публиката, защото сме вкъщи, но ние тази отговорност я носим навсякъде, на всеки един турнир, както беше и в Лигата на нациите. Целта ни беше достигане до финалите, но просто не ни стигнаха силите. Така че, отговорността е нон-стоп с нас. Неприятно е чувството, че не се класирахме за финалите. Победихме САЩ, които играха финал, така че, със сигурност сме имали сили да достигнем до там, но опитът ни "избяга" малко. С малко повече опит в определени ситуации, мисля че за напред бихме ги различавали по малко по-различен начин."

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"Старши треньорът ни е страхотен, наистина полага страшно много сили, както и ментална енергия и много често заради нас не може да спи. Аз лично съм му много благодарен за това, което направи през последните години и съм изключително щастлив, че ще продължим и за напред още няколко години заедно."

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"Наистина невероятно включване направи Денислав Бърдаров и това е част от опита, който отборът трябва да натрупа. Но има още момчета, които се включиха добре и тепърва ще започнат още повече да се включват, което е страхотно. Просто ни трябва малко време, което всеки път казвам, че ни е ограничено, но трябва да мине, за да трупаме опит. Да си минем по пътя. 23 години средна възраст за отбора, има какво да учим."

"Мисля, че химията в отбора я има, вижда се и на терена, където е най-показателно - емоцията и подкрепата между нас. Имаше трудни моменти, но сме се събирали, говорили сме си какво трябва да променим, да подобрим. Химията е има със сигурност."

"По мое мнение ние Олимпиадата я чакаме с нетърпение, защото от много години не сме били на Олимпиада, от 2012-а. Но за всеки един от отбора основната цел е следващия мач, следващото състезание. Ако можем да постигнем успех на следващото състезание, ние можем да се класираме."

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Снимки: Владимир Иванов

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