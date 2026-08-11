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Илия Петков: За мен перфектното класиране е медал

  • 11 авг 2026 | 17:37
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Центърът на България Илия Петков призна по време на днешната открита тренировка на тима в Самоков, че надява да постигнат целта си на ЕвроВолей 2026, а именно перфектно класиране, като за него перфектното класиране е медал.

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"Силно се надявам усмивката ми да е още по-широка след Европейското първенство. Надявам се да си постигнем целта, а именно перфектно класиране - излизане от групите и Дай Боже, колкото се може по-напред. За мен перфектното класиране е медал, аз така го разбирам. Надявам се само да сме здрави", заяви Петков.

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"Аз лично съм повече от доволен от удължаването на договора на Бленджини, за мен е чудесна новина оставането му. А относно подготовката - за момента работим бих казал отлично. Да, тежко е, повечето сме с мускулна треска като всяко едно начало на подготовката, но свикваме и продължаваме да работим. Знаем за какво работим и го показваме на тренировките", сподели още центърът пред медиите.

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Снимки: Владимир Иванов

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