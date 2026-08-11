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  3. Стоил Палев: Ако покажем нашия волейбол, който можем да играем и се надяваме да играем, всичко е възможно

Стоил Палев: Ако покажем нашия волейбол, който можем да играем и се надяваме да играем, всичко е възможно

  • 11 авг 2026 | 18:34
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Разпределителят на България Стоил Палев заяви по време на днешната открита тренировка на тима в Самоков преди старта на ЕвроВолей 2026, че ако покажат волейбола, който могат да играят и се надяват да играят, всичко е възможно.

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"Ако покажем нашия волейбол, който можем да играем и се надяваме да играем, всичко е възможно. Освен това сме и домакини, така че това ни дава още по-големи шансове. Със сигурност домакинският фактор е голяма отговорност, но още след като станахме втори на Световното, доста отговорности дойдоха. Но това е много хубаво, понеже по този начин отборът израства. Второто място на Световното първенство със сигурност е много голяма мотивация за целия отбор, щаб, федерация и за всички хора", сподели Палев пред медиите.

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Снимки: Владимир Иванов

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