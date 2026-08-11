Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Венислав Антов: Определено мечтаем за още медали, но на първо място ще е важно да покажем най-доброто си лице

Венислав Антов: Определено мечтаем за още медали, но на първо място ще е важно да покажем най-доброто си лице

  • 11 авг 2026 | 18:19
  • 495
  • 1

Националът Венислав Антов сподели по време на днешната открита тренировка на тима в Самоков преди старта на ЕвроВолей 2026, че определено мечтаят за още медали, но на първо място ще е важно да покажат най-доброто си лице.

Джанлоренцо Бленджини: Основната ни цел е да покажем най-добрата си игра на ЕвроВолей 2026
Джанлоренцо Бленджини: Основната ни цел е да покажем най-добрата си игра на ЕвроВолей 2026

"Да, емоциите са безгранични - домакинско Европейско, билетите са отдавна разпродадени, така че емоциите ще бъдат невероятни. Определено мечтаем за още медали, но на първо място ще е важно да покажем най-доброто лице, на което сме способни, да се подготвим по най-добрия начин и естествено да успеем да зарадваме хората, които ще ни подкрепят и гледат", каза Антов пред медиите.

Алекс Грозданов: Чакаме с голямо нетърпение мачовете на Европейското
Алекс Грозданов: Чакаме с голямо нетърпение мачовете на Европейското

"Със сигурност в първите 1-2 седмици на подготовката е по-трудно докато отново влезем в някаква форма, но смятам, че има настроение в тренировките. Работим добре, така че се надявам на 9-и септември да сме в най-добрата си форма. Това, че повечето не сме играли пред пълни трибуни в тази зала ще ни донесе повече мотивация. Всички в отбора обичаме да играем пред публика, особено домакински мачове, така че това ще донесе повече мотивация, но определено ще има и някакво напрежение в първия мач, но след това ще ни носи само позитиви", допълни националът.

Илия Петков: За мен перфектното класиране е медал
Илия Петков: За мен перфектното класиране е медал
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Металург представи още едно ново попълнение

Металург представи още едно ново попълнение

  • 11 авг 2026 | 19:55
  • 1453
  • 0
Берое започна подготовка с подмладен състав

Берое започна подготовка с подмладен състав

  • 11 авг 2026 | 19:49
  • 783
  • 0
Монтана обяви звездното си попълнение и още двама нови

Монтана обяви звездното си попълнение и още двама нови

  • 11 авг 2026 | 19:39
  • 1192
  • 0
Згуров и Антов са балкански шампиони по плажен волейбол

Згуров и Антов са балкански шампиони по плажен волейбол

  • 11 авг 2026 | 19:27
  • 375
  • 0
Петър Георгиев: Момчетата са ми обещали медали

Петър Георгиев: Момчетата са ми обещали медали

  • 11 авг 2026 | 18:48
  • 1187
  • 0
Стоил Палев: Ако покажем нашия волейбол, който можем да играем и се надяваме да играем, всичко е възможно

Стоил Палев: Ако покажем нашия волейбол, който можем да играем и се надяваме да играем, всичко е възможно

  • 11 авг 2026 | 18:34
  • 870
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

  • 11 авг 2026 | 19:58
  • 204902
  • 651
ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

  • 11 авг 2026 | 23:35
  • 70375
  • 240
Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

  • 11 авг 2026 | 23:45
  • 23610
  • 10
Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 19:59
  • 63580
  • 92
Веласкес: Постигнахме нещо брутално

Веласкес: Постигнахме нещо брутално

  • 11 авг 2026 | 20:25
  • 25909
  • 74
Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 23:55
  • 24237
  • 3