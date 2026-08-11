Венислав Антов: Определено мечтаем за още медали, но на първо място ще е важно да покажем най-доброто си лице

Националът Венислав Антов сподели по време на днешната открита тренировка на тима в Самоков преди старта на ЕвроВолей 2026, че определено мечтаят за още медали, но на първо място ще е важно да покажат най-доброто си лице.

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"Да, емоциите са безгранични - домакинско Европейско, билетите са отдавна разпродадени, така че емоциите ще бъдат невероятни. Определено мечтаем за още медали, но на първо място ще е важно да покажем най-доброто лице, на което сме способни, да се подготвим по най-добрия начин и естествено да успеем да зарадваме хората, които ще ни подкрепят и гледат", каза Антов пред медиите.

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"Със сигурност в първите 1-2 седмици на подготовката е по-трудно докато отново влезем в някаква форма, но смятам, че има настроение в тренировките. Работим добре, така че се надявам на 9-и септември да сме в най-добрата си форма. Това, че повечето не сме играли пред пълни трибуни в тази зала ще ни донесе повече мотивация. Всички в отбора обичаме да играем пред публика, особено домакински мачове, така че това ще донесе повече мотивация, но определено ще има и някакво напрежение в първия мач, но след това ще ни носи само позитиви", допълни националът.

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Снимки: Владимир Иванов