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Монтана обяви звездното си попълнение и още двама нови

  • 11 авг 2026 | 19:39
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Монтана обяви звездното си попълнение и още двама нови

MVP на Младежката лига в Русия през 2026 година е новото попълнение на волейболния Монтана. Тимофей Бенкович от Локомотив-СШОР (Новосибирск), който бе избран за най-полезен състезател на финалите през 2026 година, ще е новото звездно попълнение в селекцията на Даниел Пеев в Монтана.

Тимофей Бенкович, който на 26 август ще навърши 19 години, играе на поста посрещач - висок е 204 сантиметра и е част от тима на Локомотив-СШОР (Новосибирск), който българският специалист Георги Петров изведе да златен требъл през този сезон. Въпреки крехката си възраст, Тимофей Бенкович често попадаше и в заявките на Пламен Константинов и влизаше в игра за мъжкия тим на Локомотив (Новосибирск). Бенкович направи своя дебют в Суперлигата през сезон 2025/26, като взе участие в 5 мача и отбеляза 2 точки.

MVP от Русия е новото попълнение на Монтана
MVP от Русия е новото попълнение на Монтана

Двуметровият посрещач беше избран за най-полезен играч (MVP) на Младежката лига през 2026 г. В рамките на 31 мача той реализира 394 точки с 50% ефективност в атака (321/636) и 53% позитивно посрещане. Статистиката му включва още 24 аса и 49 блока. Бенкович е двукратен шампион на Младежката лига и носител на Купата на Младежката лига.

Освен Бенкович от Монтана обявиха още две нови попълнения. Това са младежките национали на България Николай Иванов и Костадин Козелов.

Иванов, който е юноша на Добруджа 07 (Добрич), игра през изминалия сезон за отбора на Канту в италианската Серия А2. Козелов, който пък е възпитаник на Левски София, носеше фланелката на Пирин (Разлог).

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