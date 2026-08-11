Нотингам Форест обяви трансфера на Усман Диоманде

Нотингам Форест официално обяви трансфера на централния бранител Усман Диоманде, за когото ще плати на Спортинг (Лисабон) 40 милиона евро. Националът на Кот’Ивоар подписа договор за 4+1 години.

“Много съм щастлив да съм тук. Това е исторически клуб и ме мотивира. Вярвам, че можем да постигнем много добри неща този сезон и очаквам с нетърпение да се срещна с играчите и старши треньора. Ще дам най-доброто от себе си и всичко, което мога, за да помогна на отбора. Нямам търпение да се срещна с феновете на „Сити Граунд”. Заедно можем да имаме добър сезон”, заяви Диоманде пред сайта на Форест.

Усман Диоманде изкара три успешни сезона в Спортинг (Лисабон), като записа над 130 мача за “лъвовете” във всички турнири. Иначе кариерата му стартира в Мидтиланд. Има 16 двубоя за националния отбор на страната си, от който бе част и по време на Мондиал 2026.

Той ще играе с фланелка с №2 на "Сити Граунд".

A wall in defence. A leader on the pitch.



Ousmane Diomande is a Red. 🔴 pic.twitter.com/CCoj7qggN4 — Nottingham Forest (@NFFC) August 11, 2026

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