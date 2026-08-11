Какво да очакваме от дългоочаквания нов двигател на Хонда

Докато Астън Мартин представи първия си голям пакет с подобрения за болида AMR26 в Унгария, Хонда ще донесе своята първа актуализация за сезон 2026 във Формула 1 на пистата „Зандвоорт“.

С първия пакет с подобрения за годината от Ейдриън Нюи, дефицитът от страна на шасито беше значително намален. Астън Мартин все още е далеч от желаното ниво, а данните показват, че изоставането в състезателно темпо е било „само“ 2.034 секунди на обиколка в Унгария.

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През предходните уикенди на „Силвърстоун“ и „Спа“ този дефицит беше над пет секунди на обиколка, макар и с две важни уговорки. Първо, и двете емблематични писти са много по-дълги, а освен това „Хунгароринг“ не зависи толкова от мощността на задвижващата система.

Именно мощността остава слабост за Астън Мартин, въпреки че Хонда се надява да направи крачка напред в началото на втората половина от сезона с първото си ADUO подобрение за годината. Това подобрение е изцяло фокусирано върху двигателя с вътрешно горене, който главният инженер и мениджър на пистата Шинтаро Орихара все още определя като най-голямата слабост на Хонда в сравнение с конкуренцията.

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„Представянето на нашия двигател определено е слабо в сравнение с другите производители. Така че вероятно най-важната точка за подобрение сега е представянето на двигателя, защото, както споменах, разликата е доста голяма.



„Без да подобрим представянето на нашия двигател с вътрешно горене, останалото не помага. Да кажем, ако подобрим управлението на енергията, това няма да помогне, ако двигателят е слаб.



„Така че сега се фокусираме изцяло върху подобряването на представянето на двигателя. След като постигнем целта си там, може би ще можем да оптимизираме някои други по-малки области. Но все още основният ни фокус е представянето на двигателя с вътрешно горене“, обясни Орихара.

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От Хонда знаят, че стопяването на дефицита по отношение на чистата мощност ще отнеме време, което означава, че ще са необходими допълнителни подобрения след тази първа стъпка. Някои от най-оптимистичните прогнози предполагат печалба до 30 конски сили.

Запитан за конкретната цел на подобрението за „Зандвоорт“, Орихара очертава цел, подобна на тази на Астън Мартин в Унгария: завръщане в това, което се нарича „състезателното поле“. Това беше постигнато от страна на шасито, но Орихара подчертава, че същото трябва да се случи и от страна на задвижващата система.

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Тъй като задвижващата система претърпява значителни промени, подобрението за „Зандвоорт“ носи и друг въпросителен знак. Той засяга термин, който беше често обсъждан през първите месеци от този сезон във Ф1: управляемост – усещането, което пилотите получават от задвижващата система.

„Разработихме нашите инструменти за оптимизиране на управляемостта. Постигнахме добър напредък и бяхме близо до това, което искахме да постигнем. Но когато въведем двигателя от втора спецификация, характеристиките на горене ще се променят значително. Е, може би не значително, но ще има голяма разлика.



„И тогава поведението на двигателя ще се промени и във фазата на завиване. Така че, да, трябва отново да работим върху нашата управляемост“, каза Орихара.



„С промяната в спецификацията на колата, скоростите в завоите ще бъдат много по-високи. А след това и изискванията към управляемостта също ще се променят“, уточни японецът.

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Звучи сякаш Хонда ще се сблъска със същото предизвикателство с управляемостта, което срещна в началото на тази година, но Орихара подчертава, че японският производител в никакъв случай няма да се върне в изходна позиция. В крайна сметка научените уроци все още могат да бъдат приложени към новата спецификация.

„Имаше голям напредък през тази първа половина на сезона. Разработихме нашия оптимизиран начин за управляемост“, каза той.



„Ще въведем новия си двигател и вероятно ще ни е нужна още работа, за да подобрим отново управляемостта, но сега знаем как трябва да го направим и къде трябва да се подобрим.



„Това беше голям урок и можем да пренесем наученото към нашия двигател от спецификация Б“, завърши Орихара.

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Снимки: Gettyimages