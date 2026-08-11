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Бивш пилот посочи сходен "проблем" при Люис Хамилтън и Джордж Ръсел

  • 11 авг 2026 | 10:07
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Бившият пилот във Формула 1 Тиери Бутсен изтъкна сходен „проблем“ между Люис Хамилтън и Джордж Ръсел, правейки паралел между трудностите, с които двамата британци са се сблъсквали.

Хамилтън се радва на силна форма през настоящия сезон, като спечели Гран При на Барселона и записа още четири подиума, които го изведоха до второ място в класирането при пилотите преди лятната пауза. Това представлява значителен скок във формата му в сравнение с дебютния му сезон с Ферари през 2025, когато той често се изправяше пред сериозни предизвикателства.

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Междувременно в бившия му отбор, Джордж Ръсел се сблъсква със собствени проблеми през тази година, които поставиха под сериозно съмнение амбициите му да спечели първа световна титла. Според Бутсен проблемите, пред които са се изправили двамата пилоти през последните години, са сравними.

„Люис си е Люис и заслужава да бъде на върха. Той е бил на върха през целия си живот, а миналата година страдаше“, заяви Бутсен пред Формула 1.

„Люис имаше същия проблем като Джордж миналата година... липса на самочувствие, колата не вървеше добре и сборът от всички тези детайли направи нещата да изглеждат зле, много зле, но Люис си остава Люис.

„Веднага щом колата се подобри, той успява и спечели състезанието в Барселона. Бях много щастлив за него“, добави белгиецът.

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Бутсен изрази увереност, че Ръсел ще успее да се възстанови от този труден период и ще го използва, за да стане по-добър пилот.

„Ники Лауда казваше, че никога не научаваш нищо от победите. Научаваш много, когато губиш, защото има много неща, които трябва да подобриш, така че работиш, работиш и работиш, за да се усъвършенстваш. Понякога победата не е възможна.

„Тогава е време да помислиш какво се е случило, да анализираш себе си, да анализираш проблемите с колата, проблемите с отбора, връзката с отбора. Много е сложно. След като преодолееш това, отново започваш да печелиш. Не можеш да побеждаваш през цялото време – има твърде много хора около теб, за да е възможно това“, коментира още Бутсен.

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Снимки: Gettyimages

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