Подобреният Астън Мартин притесни Франко Колапинто

Франко Колапинто предупреди, че Астън Мартин са станали „много по-бързи“ от Алпин в завоите, докато базираният в Силвърстоун отбор се възстановява от трудния старт в новата ера на Формула 1.
С преминаването към новите болиди, които наблягат повече на управлението на енергията с разпределение 50/50 между двигателя с вътрешно горене и електрическата мощност, в Астън Мартин изпитваха затруднения. Преструктурираният екип на Хонда създаде задвижваща система, която беше едновременно недостатъчно мощна и ненадеждна.
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Но двигателят не беше единственият източник на проблеми за Астън Мартин, както показа представянето на проектирания от Ейдриън Нюи болид AMR26 в Монако. Там, въпреки че по щастлива случайност спечели точка в неделя, отборът се класира на 21-во и 22-ро място в квалификацията, далеч от темпото на който и да е съперник.
Астън Мартин дълго време се въздържеше от въвеждането на подобрения тази година, като се фокусираха върху цялостен пакет с обновления, който най-накрая беше представен в Унгария миналата седмица. Фернандо Алонсо достигна до втория етап на квалификацията за първи път през 2026 година в сесия, която не беше спринтова. В състезанието той и съотборникът му Ланс Строл завършиха съответно на 14-о и 13-о място – само на 10 секунди зад Пиер Гасли от Алпин и с комфортна преднина пред Колапинто.
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„Изглеждат наистина силни в завоите - отбеляза Колапинто, след като прекара по-голямата част от състезанието в преследване на зелените болиди. - На правите са много бавни и губят много време на обиколка, но в завоите определено са много по-бързи от нас.
„Това показва, че можем да направим голяма стъпка напред и се надявам, че с нашите подобрения в Зандвоорт ще дойде голям напредък“, добави той.
Зандвоорт обаче е и мястото, където Хонда ще представи значително подобрение на задвижващата система, което се очаква да промени играта за Астън Мартин – особено по отношение на максималната скорост. Независимо от това, Колапинто беше доста недоволен от състезанието си на „Хунгароринг“, където завърши 15-и, след като стартира от 13-а позиция.
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„Не съм много щастлив, разбира се. Мисля, че беше един наистина труден следобед. Като цяло ни липсваше много скорост. След първите няколко обиколки започнах наистина да се боря с колата и след това тя така и не се възстанови; дори с новите гуми все още бяхме много далеч от темпото и много бавни.
„Мисля, че трябва да разберем защо. Може би, не знам, някаква повреда, нещо се е случило, защото балансът беше доста странен. Сцеплението, което имах, беше много, много слабо, така че мисля, че трябва да анализираме всичко и да разберем какво стана“, каза аржентинецът.
Снимки: Gettyimages