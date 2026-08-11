Лиам Лоусън получи похвали на фона на спекулациите за бъдещето му

Според бившия пилот от Индикар Джеймс Хинчклиф, Лиам Лоусън се наслаждава на „голям тласък в кариерата си“ на фона на серията си от силни представяния през този сезон.

Лоусън постигна забележителни резултати за Рейсинг Булс през първата половина на сезона и често завършваше в зоната на точките. Ситуацията му е в ярък контраст с тази от 2025 година, когато той все още се възстановяваше от ранното си понижение от Ред Бул след ужасяващи първи два кръга.

Хинчклиф класира Лоусън сред своите топ пет пилоти за първите 11 състезания, заявявайки, че той се е справил с предизвикателството да се състезава под напрежение в младежкия отбор на Ред Бул.

Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

„По това време миналата година Лиам Лоусън едва намираше отново своята форма след преместването си от Ред Бул в Рейсинг Булс и дори тогава му беше трудно да се мери с високо оценения си съотборник-новобранец Исак Хаджар.



„Предвид това сравнение, някои смятаха, че може би мястото му във Формула 1 като цяло е изложено на риск за 2026. Но новата година, новата кола и новият съотборник дадоха на Лоусън нов живот и голям тласък в кариерата му“, заяви Хинчклиф пред официалния сайт на Формула 1.

Въпреки представянето му, мястото на Лоусън за сезон 2027 все още не е сигурно на фона на спекулациите, че Никола Цолов може да получи промоция във Формула 1. Въпреки това Хинчклиф твърди, че Лоусън може да бъде „горд“ с представянето си до момента.

Лиам Лоусън каза каква ще е неговата цел на фона на слуховете за Никола Цолов

„Отново в екип с високо оценен новобранец (а Арвид Линдблад заслужава почетно споменаване в тази статия за годината, която прави), Лоусън се издигна и помогна на отбора да изпревари Алпин и да заеме петото място в битката при конструкторите.



„Квалификациите и състезанията често са много оспорвани между него и Линдблад, но по-често новозеландецът излиза победител, като до момента има 20 точки повече в актива си. Заемайки девето място в шампионата и на 25 точки зад човека, който го замени в Ред Бул, това е кампания, с която той може да се гордее. И няма признаци, че скоро ще намали темпото“, коментира Хинчклиф.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages