Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Лиам Лоусън получи похвали на фона на спекулациите за бъдещето му

Лиам Лоусън получи похвали на фона на спекулациите за бъдещето му

  • 11 авг 2026 | 09:55
  • 686
  • 0

Според бившия пилот от Индикар Джеймс Хинчклиф, Лиам Лоусън се наслаждава на „голям тласък в кариерата си“ на фона на серията си от силни представяния през този сезон.

Лоусън постигна забележителни резултати за Рейсинг Булс през първата половина на сезона и често завършваше в зоната на точките. Ситуацията му е в ярък контраст с тази от 2025 година, когато той все още се възстановяваше от ранното си понижение от Ред Бул след ужасяващи първи два кръга.

Хинчклиф класира Лоусън сред своите топ пет пилоти за първите 11 състезания, заявявайки, че той се е справил с предизвикателството да се състезава под напрежение в младежкия отбор на Ред Бул.

Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1
Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

„По това време миналата година Лиам Лоусън едва намираше отново своята форма след преместването си от Ред Бул в Рейсинг Булс и дори тогава му беше трудно да се мери с високо оценения си съотборник-новобранец Исак Хаджар.

„Предвид това сравнение, някои смятаха, че може би мястото му във Формула 1 като цяло е изложено на риск за 2026. Но новата година, новата кола и новият съотборник дадоха на Лоусън нов живот и голям тласък в кариерата му“, заяви Хинчклиф пред официалния сайт на Формула 1.

Въпреки представянето му, мястото на Лоусън за сезон 2027 все още не е сигурно на фона на спекулациите, че Никола Цолов може да получи промоция във Формула 1. Въпреки това Хинчклиф твърди, че Лоусън може да бъде „горд“ с представянето си до момента.

Лиам Лоусън каза каква ще е неговата цел на фона на слуховете за Никола Цолов
Лиам Лоусън каза каква ще е неговата цел на фона на слуховете за Никола Цолов

„Отново в екип с високо оценен новобранец (а Арвид Линдблад заслужава почетно споменаване в тази статия за годината, която прави), Лоусън се издигна и помогна на отбора да изпревари Алпин и да заеме петото място в битката при конструкторите.

„Квалификациите и състезанията често са много оспорвани между него и Линдблад, но по-често новозеландецът излиза победител, като до момента има 20 точки повече в актива си. Заемайки девето място в шампионата и на 25 точки зад човека, който го замени в Ред Бул, това е кампания, с която той може да се гордее. И няма признаци, че скоро ще намали темпото“, коментира Хинчклиф.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Рио де Жанейро ще бъде домакин на откриването на сезон 2027 в MotoGP

Рио де Жанейро ще бъде домакин на откриването на сезон 2027 в MotoGP

  • 11 авг 2026 | 15:19
  • 462
  • 0
MotoGP може да последва примера на Формула 1 и да премести Гран При на Катар

MotoGP може да последва примера на Формула 1 и да премести Гран При на Катар

  • 11 авг 2026 | 15:01
  • 532
  • 0
Ред Бул си постави ясни цели за остатъка от сезона във Формула 1

Ред Бул си постави ясни цели за остатъка от сезона във Формула 1

  • 11 авг 2026 | 12:51
  • 995
  • 0
Какво да очакваме от дългоочаквания нов двигател на Хонда

Какво да очакваме от дългоочаквания нов двигател на Хонда

  • 11 авг 2026 | 12:31
  • 2134
  • 0
Деветима пилоти с шанс за титлата преди финалните два старта във Формула Е

Деветима пилоти с шанс за титлата преди финалните два старта във Формула Е

  • 11 авг 2026 | 10:47
  • 799
  • 0
Бивш пилот посочи сходен "проблем" при Люис Хамилтън и Джордж Ръсел

Бивш пилот посочи сходен "проблем" при Люис Хамилтън и Джордж Ръсел

  • 11 авг 2026 | 10:07
  • 4909
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

  • 11 авг 2026 | 16:50
  • 5735
  • 15
Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

  • 11 авг 2026 | 13:30
  • 9419
  • 69
Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

  • 11 авг 2026 | 07:40
  • 13210
  • 68
Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

  • 11 авг 2026 | 12:14
  • 8875
  • 7
Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

  • 11 авг 2026 | 09:36
  • 8054
  • 38
Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

  • 11 авг 2026 | 08:03
  • 11517
  • 1