MotoGP обмисля въвеждането на революционно за моторспорта решение

Основните заинтересовани страни в MotoGP проучват въвеждането на конкретен времеви прозорец, който да определя периода, в който отборите ще имат право да подписват с пилоти, съобщава motorsport.com.

В петък сутринта в падока на „Силвърстоун“ се проведе среща на наскоро създадения Управителен съвет на IRTA. Органът обединява представители на асоциацията на отборите в MotoGP, IRTA, и самите отбори, като този път в него участва и спортният директор на MotoGP Карлос Еспелета.

Sparks were flying from the START 🎇



Rewatch the moments from the #BritishGP Sunday race 🇬🇧 #MotoGP pic.twitter.com/D2vdO6ZBRg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 10, 2026

Срещата продължи близо три часа и обхвана няколко въпроса. Един от тях беше въвеждането на нещо, което на практика би представлявало трансферен прозорец за пилоти: мярка, която ще установи конкретен период, през който отборите могат да финализират договорите с пилотите. Всяка сделка, сключена извън този прозорец, няма да бъде валидна.

Идеята зад тази инициатива е да се предотврати повторение на случилото се през първата половина на този сезон, когато спортната страна на шампионата и екшънът на пистата бяха засенчени от пазара на пилоти, който се активизира много по-рано от обикновено. Първите трансфери за сезон 2027 бяха обявени още в края на януари тази година. Тук влизат и трите най-големи трансфера за следващия сезона, а именно преминаването на Фабио Куартараро от Ямаха в Хонда, на Хорхе Мартин от Априлия в Ямаха и на Педро Акоста от КТМ в Дукати.

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Надпреварата за осигуряване на място в стартовата решетка за 2027 доведе до това, че около 80% от наличните места вече бяха разпределени между пилотите още преди лятната пауза, която традиционно беше моментът, в който се финализираха повечето трансфери. Само по себе си това не е непременно проблем, въпреки че според мнозина отнема от същността на шампионата, който в крайна сметка трябва да се фокусира върху случващото се на пистата.

Имайки предвид това, всички замесени страни проучват формула, с която да се опитат да приложат модел, вече използван в други спортове, като футбола. Въпросът е сложен, защото ще трябва да се вземат предвид редица възможни сценарии, като например промоциите от по-ниските категории. Поради тази причина логичният подход вероятно би бил да се разработи рамка, която да може да се прилага и в тези случаи, с определени изключения.

Според информация на motorsport.com, съдейки по срещата в „Силвърстоун“, има различия в мненията между тези, които смятат идеята за осъществима и положителна, като Ямаха, и тези, които са по-скептични и вярват, че това би било изключително трудна за постигане цел, като Дукати.

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