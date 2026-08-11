Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. MotoGP обмисля въвеждането на революционно за моторспорта решение

MotoGP обмисля въвеждането на революционно за моторспорта решение

  • 11 авг 2026 | 08:43
  • 2280
  • 0

Основните заинтересовани страни в MotoGP проучват въвеждането на конкретен времеви прозорец, който да определя периода, в който отборите ще имат право да подписват с пилоти, съобщава motorsport.com.

В петък сутринта в падока на „Силвърстоун“ се проведе среща на наскоро създадения Управителен съвет на IRTA. Органът обединява представители на асоциацията на отборите в MotoGP, IRTA, и самите отбори, като този път в него участва и спортният директор на MotoGP Карлос Еспелета.

Срещата продължи близо три часа и обхвана няколко въпроса. Един от тях беше въвеждането на нещо, което на практика би представлявало трансферен прозорец за пилоти: мярка, която ще установи конкретен период, през който отборите могат да финализират договорите с пилотите. Всяка сделка, сключена извън този прозорец, няма да бъде валидна.

Идеята зад тази инициатива е да се предотврати повторение на случилото се през първата половина на този сезон, когато спортната страна на шампионата и екшънът на пистата бяха засенчени от пазара на пилоти, който се активизира много по-рано от обикновено. Първите трансфери за сезон 2027 бяха обявени още в края на януари тази година. Тук влизат и трите най-големи трансфера за следващия сезона, а именно преминаването на Фабио Куартараро от Ямаха в Хонда, на Хорхе Мартин от Априлия в Ямаха и на Педро Акоста от КТМ в Дукати.

Безкомпромисният Раул Фернандес спечели втората си победа в MotoGP
Безкомпромисният Раул Фернандес спечели втората си победа в MotoGP

Надпреварата за осигуряване на място в стартовата решетка за 2027 доведе до това, че около 80% от наличните места вече бяха разпределени между пилотите още преди лятната пауза, която традиционно беше моментът, в който се финализираха повечето трансфери. Само по себе си това не е непременно проблем, въпреки че според мнозина отнема от същността на шампионата, който в крайна сметка трябва да се фокусира върху случващото се на пистата.

Имайки предвид това, всички замесени страни проучват формула, с която да се опитат да приложат модел, вече използван в други спортове, като футбола. Въпросът е сложен, защото ще трябва да се вземат предвид редица възможни сценарии, като например промоциите от по-ниските категории. Поради тази причина логичният подход вероятно би бил да се разработи рамка, която да може да се прилага и в тези случаи, с определени изключения.

Според информация на motorsport.com, съдейки по срещата в „Силвърстоун“, има различия в мненията между тези, които смятат идеята за осъществима и положителна, като Ямаха, и тези, които са по-скептични и вярват, че това би било изключително трудна за постигане цел, като Дукати.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Рио де Жанейро ще бъде домакин на откриването на сезон 2027 в MotoGP

Рио де Жанейро ще бъде домакин на откриването на сезон 2027 в MotoGP

  • 11 авг 2026 | 15:19
  • 455
  • 0
MotoGP може да последва примера на Формула 1 и да премести Гран При на Катар

MotoGP може да последва примера на Формула 1 и да премести Гран При на Катар

  • 11 авг 2026 | 15:01
  • 525
  • 0
Ред Бул си постави ясни цели за остатъка от сезона във Формула 1

Ред Бул си постави ясни цели за остатъка от сезона във Формула 1

  • 11 авг 2026 | 12:51
  • 989
  • 0
Какво да очакваме от дългоочаквания нов двигател на Хонда

Какво да очакваме от дългоочаквания нов двигател на Хонда

  • 11 авг 2026 | 12:31
  • 2129
  • 0
Деветима пилоти с шанс за титлата преди финалните два старта във Формула Е

Деветима пилоти с шанс за титлата преди финалните два старта във Формула Е

  • 11 авг 2026 | 10:47
  • 794
  • 0
Бивш пилот посочи сходен "проблем" при Люис Хамилтън и Джордж Ръсел

Бивш пилот посочи сходен "проблем" при Люис Хамилтън и Джордж Ръсел

  • 11 авг 2026 | 10:07
  • 4901
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

  • 11 авг 2026 | 16:50
  • 5166
  • 15
Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

  • 11 авг 2026 | 13:30
  • 9289
  • 69
Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

  • 11 авг 2026 | 07:40
  • 13164
  • 68
Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

  • 11 авг 2026 | 12:14
  • 8830
  • 7
Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

  • 11 авг 2026 | 09:36
  • 8027
  • 38
Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

  • 11 авг 2026 | 08:03
  • 11482
  • 1