Деветима пилоти с шанс за титлата преди финалните два старта във Формула Е

Този уикенд в Лондон ще се проведат финалните две състезания за сезона във Формула Е, които ще определят и новия шампион в изцяло електрическия шампионат.

It all comes down to London 🇬🇧



The final race week of Season 12 is here 🙌@Hankook_Sport #LondonEPrix #FormulaE pic.twitter.com/a2LWfXBI44 — Formula E (@FIAFormulaE) August 10, 2026

Преди двете надпревари в британската столица, в които всеки пилот ще може да спечели максимум 56 точки, общо деветима състезатели имат поне математически шансове да станат световен шампион. Реалистично обаче претендентите са не повече от шестима, тъй като Ник Касиди (104 точки), Нико Мюлер (102 точки) и Ник де Врийс (94 точки) изостават прекалено много от челото и ще се надяват на чудо, за да имат шанс за титлата.

Get ready for a blockbuster in London 👀🍿



Both the Drivers' and Teams' Championships will be decided in our season finale next weekend!@Hankook_Sport #LondonEPrix #FormulaE pic.twitter.com/l9eN5SIYcl — Formula E (@FIAFormulaE) August 6, 2026

Лидер в подреждането преди финалните две състезания е шампионът от преди две години Джейк Денис, който оглавява класирането със 146 пункта. На само два зад него е Мич Еванс, а тройката с пасив от пет спрямо лидер оформя шампионът от 2023 Паскал Верлайн. Действащият световен първенец Оливър Роуланд заема четвъртото място със 132 точки, а Едоардо Мортара и Антонио Феликс да Коща са пети и шести със съответно 116 и 113 точки.

London awaits 🇬🇧



Jump onboard for a lap around the circuit ahead of the season finale ⚡️@Hankook_Sport #LondonEPrix #FormulaE pic.twitter.com/CdsNuqcYDJ — Formula E (@FIAFormulaE) August 10, 2026

Въпреки че Да Коща изостава с цели 33 пункта от лидера Денис, той не бива да бъде отписван от сметките предвид хаотичния начин, по който често се развиват състезанията във Формула Е. Така, на пример, само в двете надпревари в Токио миналия месец, Денис успя да заличи пасива си от 32 точки спрямо Верлайн и да поведе с пет пред него, след като германецът записа две нули в японската столица.

In the 2020/21 Season, Lucas Di Grassi pulled off this move in London… unfortunately it didn’t quite pay off 😅@Hankook_Sport #LondonEPrix #FormulaE pic.twitter.com/YZ1EJtXD6G — Formula E (@FIAFormulaE) August 10, 2026

Състезанията в Лондон ще се проведат тази събота и неделя, като и в двата дена те ще стартират в 17:05 часа българско време.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages