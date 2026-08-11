Деветима пилоти с шанс за титлата преди финалните два старта във Формула Е

Този уикенд в Лондон ще се проведат финалните две състезания за сезона във Формула Е, които ще определят и новия шампион в изцяло електрическия шампионат.
Преди двете надпревари в британската столица, в които всеки пилот ще може да спечели максимум 56 точки, общо деветима състезатели имат поне математически шансове да станат световен шампион. Реалистично обаче претендентите са не повече от шестима, тъй като Ник Касиди (104 точки), Нико Мюлер (102 точки) и Ник де Врийс (94 точки) изостават прекалено много от челото и ще се надяват на чудо, за да имат шанс за титлата.
Лидер в подреждането преди финалните две състезания е шампионът от преди две години Джейк Денис, който оглавява класирането със 146 пункта. На само два зад него е Мич Еванс, а тройката с пасив от пет спрямо лидер оформя шампионът от 2023 Паскал Верлайн. Действащият световен първенец Оливър Роуланд заема четвъртото място със 132 точки, а Едоардо Мортара и Антонио Феликс да Коща са пети и шести със съответно 116 и 113 точки.
Въпреки че Да Коща изостава с цели 33 пункта от лидера Денис, той не бива да бъде отписван от сметките предвид хаотичния начин, по който често се развиват състезанията във Формула Е. Така, на пример, само в двете надпревари в Токио миналия месец, Денис успя да заличи пасива си от 32 точки спрямо Верлайн и да поведе с пет пред него, след като германецът записа две нули в японската столица.
Състезанията в Лондон ще се проведат тази събота и неделя, като и в двата дена те ще стартират в 17:05 часа българско време.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages