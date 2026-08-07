Алонсо остава в Астън Мартин срещу 40 милиона на сезон?

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо преговаря с Астън Мартин, за да остане в тима и след края на сезон 2026. Тази информация не е потвърдена от нито една от двете страни, но първият, който съобщи за тези преговори е френският журналист Марк Лимахер, автор на годишника Business Book GP, посветен на деловата страна на Формула 1, където попадат и заплатите на пилотите.

“Разбрах, че Фернандо Алонсо е поискал 40 милиона долара на сезон от Астън Мартин, за да остане в тима и новият му договор ще е за 2 години, до края на 2028 - съобщи Лимахер, който обаче не посочва източник на информацията. - Само да напомня, че сега Фернандо кара за 30 милиона долара на сезона.”

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Това се появи след информациите в испанската преса, основно във вестник Marca, където се твърди, че противно на колебливата позиция на Фернандо, той всъщност иска да остане в Астън Мартин и е доволен от прогреса на заплатата му там. Според Marca, през 2023 година Алонсо е стартирал престоя си в тима с 20 милиона долара годишна заплата, като от началото са били уговорени сроковете за увеличаването на тези пари.

Отново според различни информации в испанската преса, финансовият фактор не е решаващ за това дали Алонсо ще остане в Астън Мартин и Формула 1, а уверенията от страна на тима, че той отново ще има възможност да се представя на високо ниво. Също така, вече се появиха и предположения, че новият договор на Фернандо с Астън Мартин вече е договорен и се чака подходящият момент той да бъде обявен, най-вероятно в Мадрид през септември.

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Наскоро Ейдриън Нюи прогнозира, че Алфонсо ще остане в Астън Мартин, а испанецът му върна комплимента с твърдението, че е уверен, че британецът отново ще създаде най-добрата кола във Формула 1.

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Снимки: Gettyimages