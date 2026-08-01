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Дейвид Култард със смела прогноза: Астън Мартин ще печели състезания!

  • 1 авг 2026 | 15:09
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Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард прогнозира, че Астън Мартин ще се превърне в отбор, способен да печели състезания, в рамките на следващите две години, въпреки бавния си старт на настоящия сезон.

Базираният на "Силвърстоун" тим започна новата ера в спорта, белязана от нови технически регулации, с неконкурентноспособно шаси.

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Проблемите на отбора се задълбочиха и от неубедителния задвижващ агрегат на Хонда, като тимът се озова в дъното на колоната през първата половина на сезона.

Астън Мартин представи първия си голям пакет с подобрения в последното състезание в Унгария и спечели значително време, но все пак остана дълбоко в битката в средата на колоната. Очаква се Хонда да внедри свое собствено подобрение по време на Гран При на Нидерландия този месец.

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Въпреки че сезон 2026 досега е болезнено преживяване за тима, Култард вярва, че той разполага с необходимите елементи, за да се превърне в успешен отбор в близко бъдеще.

„Мисля, че дори самите Астън биха казали: „Искаме този сезон да бъде изтрит от историята - заяви той. - Онази единствена точка дойде благодарение на Фернандо Алонсо, разбира се, в Монако, в състезание, в което имаше повече наказания, отколкото пилоти. Онази единствена точка дойде благодарение на Фернандо Алонсо, разбира се, в Монако, в състезание, в което имаше повече наказания, отколкото пилоти.“

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„Астън... наистина, наистина зле, трябва да го кажем. Наистина, наистина зле. Обобщението беше, че около секунда идва от двигателя, а няколко секунди – от колата.“

„Но запомнете думите ми, те ще бъдат най-прогресиращият отбор през следващите две години. Прогнозирам, че ще спечелят състезания в следващите две години.“

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Снимки: Gettyimages

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