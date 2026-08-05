В Хонда са осъзнали колко големи проблеми имат едва през януари

В навечерието на голямата техническа революция във Формула 1 очакванията в Астън Мартин бяха високи. С ултрамодерна фабрика в Силвърстоун, легендарния дизайнер Ейдриън Нюи и заводско партньорство с Хонда, всички съставки за успех изглеждаха налице.

В дългосрочен план това все още може да се окаже вярно, но началото на новата ера се оказа много по-трудно от очакваното. Майк Крак наскоро призна, че Астън Мартин почти не се е състезавал преди лятната пауза, просто защото изоставането от новака Кадилак е било около една секунда.

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Това се промени, когато болидът AMR26 получи първия си голям пакет с подобрения в Унгария, въпреки че шасито е само част от историята. Хонда също се сблъска с множество проблеми след официалното си завръщане във Формула 1, вариращи от вибрации, които тормозеха пилотите през първите седмици на сезона, до значителен дефицит в чистата скорост.

В ексклузивно интервю за motorsport.com мениджърът и главен инженер на пистата Шинтаро Орихара обясни, че пълният мащаб на тези проблеми е станал ясен едва през януари.

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„Вероятно в края на миналата година позицията ни не беше толкова лоша. Все още представянето и управляемостта бяха в етап на разработка, но изглеждаха добре.



„През януари обаче осъзнахме, че в някои области имаме, не точно проблеми, но разбрахме, че представянето постоянно се колебаеше – нагоре, надолу, нагоре, надолу. Така че откривахме подобрения в скоростта, но след това се натъквахме и на проблеми с надеждността“, каза той.



„През януари осъзнахме, че нашето представяне и надеждност няма да бъдат конкурентоспособни. Когато започнахме тестовете в Барселона, разбрахме, че представянето ни определено е слабо в сравнение с другите производители. Освен това открихме и някои проблеми с батерията“, добави Орихара.

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Тези проблеми, свързани с батерията, усложниха процеса на разработка. Те костваха ценно време на пистата по време на зимните тестове – нещо особено болезнено, като се има предвид нуждата на Астън Мартин и Хонда да събират данни, за да наваксат изоставането си.

„Така осъзнахме, че не сме в добра позиция, може би в началото на тази година. В края на миналата година вече виждахме, че не сме конкурентоспособни, но не очаквахме да е толкова зле“, призна Орихара.

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Част от обяснението е, че настоящият проект на Хонда е много по-различен от успешните години с Ред Бул, което е свързано с философията на компанията за прехвърляне на знания от Формула 1 към други нейни отдели. Друга част от обяснението, според Хонда, е сложността на настоящите правила. Орихара подчерта, че не е имало едно-единствено препятствие преди 2026 година, а по-скоро комбинацията от всички промени, въведени едновременно.

„Трудно е да се каже кой компонент на задвижващата система е най-голямо предизвикателство, защото в този правилник всичко се промени много. Например, мощността на MGU-K се промени от, да речем, 120 на 350 киловата. Това е значителна промяна.



„Но и от страна на двигателя с вътрешно горене променихме дебита на горивото. Така че в този правилник всичко е променено толкова много. Предизвикателството за Хонда е просто комбинацията от много промени, случващи се едновременно.



„Премахването на MGU-H също беше голямо предизвикателство от страна на задвижващата система. Вероятно това е най-вълнуващият момент за производителите на задвижващи системи. Винаги съм споменавал управляемостта. Тя, може би не основно, но в по-голямата си част, произтича от премахването на MGU-H.



„Така че това е предизвикателство за нас като доставчик на задвижващи системи – да поддържаме налягането на турбото на желаното ниво. Отново, трудно е да се избере един компонент, който е бил най-голямото предизвикателство за нас, но това е комбинацията от всички промени едновременно“, обясни по-детайлно Орихара.

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Снимки: Gettyimages