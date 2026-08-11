Марко Бедзеки признава, че е "мисли прекалено" по време на тежкия си период

Марко Бедзеки за първи път призна, че слабата му форма преди лятната пауза в MotoGP му се е отразила психически, разкривайки, че това е предизвикало спирала от прекомерно мислене.

Проблемите за пилота на Априлия започнаха по време на Гран При на Унгария, когато беше изваден от състезанието от съотборника си Хорхе Мартин при сблъсък в първия завой. Все още изпитвайки болка, той катастрофира в спринта в Бърно и от разочарование удари маршал, което му донесе наказание да не участва в Гран При на Чехия.

WHAT AN EFFORT 👏



You can see Bezzecchi is exhausted but he's clinched his first podium since Italy 😎#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/HqGe346VNl — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 9, 2026

Дори когато Априлия се завърна начело в Ассен, Бедзеки продължи да изпитва трудности и претърпя тежка катастрофа в основното състезание. Друг инцидент по време на квалификацията за Гран При на Германия нанесе последния удар, оставяйки го в болница.

Almost no energy to raise his first podium trophy in a while, P3 for Bez 👏#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/EwBrnSxEN4 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 9, 2026

Италианецът вече беше обяснил как се е справил с две операции у дома и болката, която е изтърпял при завръщането си на Гран При на Великобритания миналия уикенд. Но в откровен отговор Бедзеки сега предложи поглед върху психическото напрежение, причинено от контузиите и липсата на резултати.

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„Беше тежко. Честно казано, след „Муджело“, когато отидохме на „Балатон Парк“, започнахме уикенда по фантастичен начин. Дори и да ми беше трудно, направих няколко добри представяния.



„А в спринта направих много, много добър старт и това ми даде възможност да се боря и да стигна до подиум. Очевидно след това, в [основното] състезание, с грешката на старта и тежката катастрофа, вече получих лека контузия.



„Така че след това нещата започнаха да стават малко по-трудни. Моята грешка в Бърно, след това голямата, голяма катастрофа в Ассен, която вероятно беше много тежка физически, защото имах само едно счупено ребро, но цялото ми тяло беше съсипано.



„И тогава, на „Заксенринг“, бях конкурентоспособен, но друга грешка завърши с двойна контузия. Така че не беше страхотен период, но за щастие семейството ми, приятелите ми и целият екип на академията [VR46], като се започне от Вале (Валентино Роси), останаха близо до мен, а отборът ми дори още повече.



„Беше труден период. Когато имаш такъв период, сигурен съм, че тези момчета [Мартин и Раул Фернандес] знаят много добре, че много, много неща ти минават през ума и е трудно да спреш да мислиш. Но в крайна сметка, когато сложим каската, е като да си сложим тапи за уши. Така че е много, много красиво“, обясни Бедзеки след финала на Гран При на Великобритания.

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Снимки: Gettyimages