От Хаас разкриха най-голямото си ограничение в преследването на топ позициите

Шефът на Хаас, Аяо Комацу, говори открито за ограниченията, пред които е изправен отборът в стремежа си да направи следващата стъпка напред във Формула 1.

Американският тим се присъедини към стартовата решетка в началото на сезон 2016 и досега е преживял различни върхове и спадове по своя път. Най-високото му класиране в шампионата при конструкторите дойде през 2018, когато завърши годината на петото място, далеч пред съперниците си от средата на колоната.

През цялото това време Хаас оперира като най-малкия отбор по отношение на персонала, като броят на служителите му е значително по-малък в сравнение с гиганти като Мерцедес и Ред Бул. В резултат на това процесът по внедряване на подобрения в болида отнема по-дълъг период от време.

Waiting for cars to be back on track like... 😴#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/MDjMbkvEdy — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) August 10, 2026

„Както винаги, трябва наистина да приоритизираме много, а напредъкът е бавен заради ресурсите, инструментите и средата, с които разполагаме. Също и при производството – от момента, в който намерим решение, било то в дизайнерския офис или вътрешно, докато успеем да го доставим на пистата, отнема повече време“, заяви Комацу.



„Така че не е само едно нещо. Ако погледнете всяка една част от нашия бизнес, има много неща, които трябва да се подобрят, за да им дадем по-добър шанс за борба. Реакцията е страхотна, но от тази реакция до момента, в който можем да приложим решения, при нас отнема повече време, отколкото при някои други отбори.



„Основната причина за това е финансова. По отношение на структурата не виждам голям проблем. Да, може да бъде и по-добре, но има много повече неща [за вършене], преди да се наложи да променяме каквато и да е структура, които можем да въведем с малко по-добри приходи, за да можем да дадем на хората повече ресурси, по-добър софтуер, по-добри инструменти, възможност за подобряване на процесите, процедурите и т.н.



„Всичко отнема време и човешки ресурси, а за това са нужни приходи. Това е, върху което работим. Гледайки напред, ако погледнете този и миналия месец, обявихме трима нови партньори.



„Така че бавно, но сигурно, привличаме правилните партньори. Не става въпрос само за пари, а за сътрудничество. Така че бавно, но сигурно привличаме тези партньори, за да подобрим отбора заедно. Но просто трябва да продължим в същия дух, за да можем да направим промяна“, добави още японецът.

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В момента Хаас заема седмо място в шампионата при конструкторите с 27 точки, но преминава през труден период с пет поредни състезания без спечелени точки. Докато отборът се стреми да подобри представянето на болида, Комацу заяви, че ситуацията се усложнява от предизвикателството един човек да изпълнява няколко роли.

„Честно казано, не става въпрос само за числа, а за броя на хората [в отбора], наистина сме на предела. Един човек изпълнява няколко различни роли. Това означава, че след определен момент става и неефективно. По-малко обикновено означава ефективно, но след определен момент всъщност става неефективно. Така че определено бих наел нови хора и бих подсилил определени отдели, за да им дам просто повече ресурси“, каза той.

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Снимки: Gettyimages