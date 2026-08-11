Челси прати вратар в Лига 1

Датският вратар Филип Йоргенсен преминава от Челси във френския Страсбург, обявиха от “Стамфорд Бридж”. Трансферът бе оповестен още преди седмица от френски издания, но едва сега двете страни потвърдиха. Стражът ще играе на “Стад Дьо ла Майно” под наем през следващата кампания, тъй като е обвързан дългосрочно със “сините”, имайки договор до лятото на 2031 година. Лондончани привлякоха Йоргенсен през лятото на 2024 година, когато платиха около 20 милиона евро за него, но той така и не успя да се пребори за титулярно място в тима, а в момента е дори със статут на трети вратар, тъй като пред него като избор са Робърт Санчес и Майк Пендерс.

Filip Jorgensen has completed a season-long loan move to Ligue 1 side RC Strasbourg.



We look forward to supporting Filip throughout his time in France. — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2026

Именно белгиецът бе на вратата на Страсбърг през миналата година, а сега ще се завърне в Лондон, където ще бъде резерва на Санчес. Подобен род сделки между Челси и французите са много на брой в последните години, тъй като двата клуба имат един собственик, а френският тим е ползван за обиграване на ненужни или по-млади, но перспективни футболисти.

Челси прати и Йоргенсен в Страсбург

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Снимки: Gettyimages