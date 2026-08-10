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Кристъл Палас е близо до израелски национал, който се размина с трансфер в Интер

  • 10 авг 2026 | 19:50
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Кристъл Палас е близо до израелски национал, който се размина с трансфер в Интер

Английският Кристъл Палас преговаря с белгийския Роял Юнион СЖ за привличането на десния флангови футболист Анан Халаили за около 21 млн. паунда, съобщава "Скай Спортс".

Потвърдено: Италианският олимпийски комитет спря трансфер на Интер
Потвърдено: Италианският олимпийски комитет спря трансфер на Интер

21-годишният израелски национал е пристигнал в Южен Лондон, след като трансферът му в Интер пропадна по-рано през лятото заради неуспешен медицински преглед с "нерадзурите". В Италия изискванията са по-строги и националният олимпийски комитет на страната (CONI) има роля при проверката на здравословното състояние на футболистите. През миналия месец президентът на Интер Джузепе Марота потвърди, че спирането на трансфера е било поради решение на CONI.

Халаили, който може да играе навсякъде по десния фланг, е национал на Израел с 16 мача за страната си. През последните три сезона за Роял Юнион той има 101 мача и 8 попадения във всички турнири. От друга страна, Кристъл Палас започва сезона в Премиър лийг с гостуване срещу Евертън на 22 август.

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Снимки: Gettyimages

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