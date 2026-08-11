Алексис Санчес пред трансфер в Монреал

Чилийската футболна звезда Алексис Санчес е напът да продължи кариерата си в Мейджър Лийг Сокър (МЛС), като се присъедини към канадския клуб Монреал, който ще го привлече със свободен трансфер, съобщи Фабрицио Романо.

37-годишният чилиец ще се присъедини към отбора от МЛС с двугодишен договор, а документите са финализирани. Последният клуб на Санчес беше Севиля. През сезон 2025/26 той отбеляза четири гола и направи две асистенции в 30 мача.

Нападателят игра още за Удинезе, Интер Марсилия, Манчестър Юнайтед, Арсенал и Барселона.

Transfermarkt оценява трансферната стойност на бившия чилийски национал на 1,2 милиона евро.

Алексис Санчес е рекордьор по мачове (168) и голове за националния отбор на Чили, утвърждавайки се като една от най-големите фигури в историята на южноамериканския футбол.

🚨🇨🇦 CF Montreal agree deal to sign Alexis Sánchez on a free transfer, here we go! 🇨🇱



Former Sevilla striker joins on a two year contract, free move and documents in place. pic.twitter.com/TT14HI92Hd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

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