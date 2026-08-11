Алексис Санчес пред трансфер в Монреал

Чилийската футболна звезда Алексис Санчес е напът да продължи кариерата си в Мейджър Лийг Сокър (МЛС), като се присъедини към канадския клуб Монреал, който ще го привлече със свободен трансфер, съобщи Фабрицио Романо.
37-годишният чилиец ще се присъедини към отбора от МЛС с двугодишен договор, а документите са финализирани. Последният клуб на Санчес беше Севиля. През сезон 2025/26 той отбеляза четири гола и направи две асистенции в 30 мача.
Нападателят игра още за Удинезе, Интер Марсилия, Манчестър Юнайтед, Арсенал и Барселона.
Transfermarkt оценява трансферната стойност на бившия чилийски национал на 1,2 милиона евро.
Алексис Санчес е рекордьор по мачове (168) и голове за националния отбор на Чили, утвърждавайки се като една от най-големите фигури в историята на южноамериканския футбол.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google