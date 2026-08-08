Фулъм допусна обрат от носителя на Лигата на конференциите в контрола

Отборите на Фулъм и Кристъл Палас изиграха контрола, която завърши с победа с 2:1 в полза на „орлите". „Котиджърс" поведоха с ранен гол на Антони Робинсън в 3-тата минута, а с асистенция се отчете Оскар Боб.
Още преди почивката Исмаила Сар изравни в 33-тата минута, а в началото на второто полувреме Матеуш Франка осъществи пълния обрат за носителите на Лигата на конференциите в 47-ата минута.
Това бе второ поражение за Фулъм от началото на предсезонната подготовка, като лондончани записаха поражение в проверката си срещу друг английски тим в лицето на Норич с 0:2 в края на юли. Иначе „котиджърс" ще имат още две проверки до старта на кампанията, които ще бъдат срещу новака в испанската Ла Лига Малага на 12 август (сряда) и срещу германския колос Щутгарт на 15 август (събота).
Кристъл Палас от своя страна записа трета поредна победа в контролите, като лондончани ще имат още един приятелски мач. Той е след седмица на 15 август (събота) срещу финалиста в Лига Европа през миналия сезон Фрайбург.
И за двата тима сезон 2026/2027 ще бъде ново начало на треньорската скамейка, тъй като стартират с различни мениджъри спрямо тези, с които финишираха предходната кампания. Във Фулъм това е Алваро Арбелоа, който замени Марко Силва, а Пиер Саж в Кристъл Палас дойде на мястото на Оливър Гласнер, с който „орлите" постигнаха големите си успехи през последните две години.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google