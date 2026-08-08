Фулъм допусна обрат от носителя на Лигата на конференциите в контрола

Отборите на Фулъм и Кристъл Палас изиграха контрола, която завърши с победа с 2:1 в полза на „орлите". „Котиджърс" поведоха с ранен гол на Антони Робинсън в 3-тата минута, а с асистенция се отчете Оскар Боб.

Oscar Bobb assist for Fulham in pre season vs Crystal Palace🪄 pic.twitter.com/JnvhzUfGVT — NorwayFoot (@NorwayFoot) August 7, 2026

Още преди почивката Исмаила Сар изравни в 33-тата минута, а в началото на второто полувреме Матеуш Франка осъществи пълния обрат за носителите на Лигата на конференциите в 47-ата минута.

Ismaïla Sarr scoring goals already 🇸🇳 pic.twitter.com/gaKXgY31KM — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 7, 2026

Това бе второ поражение за Фулъм от началото на предсезонната подготовка, като лондончани записаха поражение в проверката си срещу друг английски тим в лицето на Норич с 0:2 в края на юли. Иначе „котиджърс" ще имат още две проверки до старта на кампанията, които ще бъдат срещу новака в испанската Ла Лига Малага на 12 август (сряда) и срещу германския колос Щутгарт на 15 август (събота).

Scoring in pre-season, Matheus França 🌟 pic.twitter.com/hb1b3ad5LR — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 7, 2026

Кристъл Палас от своя страна записа трета поредна победа в контролите, като лондончани ще имат още един приятелски мач. Той е след седмица на 15 август (събота) срещу финалиста в Лига Европа през миналия сезон Фрайбург.

🏁 FULL-TIME (Friendly)



Crystal Palace were stronger than Fulham. 🔥 pic.twitter.com/UOn4F7eCL7 — Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ) August 7, 2026

И за двата тима сезон 2026/2027 ще бъде ново начало на треньорската скамейка, тъй като стартират с различни мениджъри спрямо тези, с които финишираха предходната кампания. Във Фулъм това е Алваро Арбелоа, който замени Марко Силва, а Пиер Саж в Кристъл Палас дойде на мястото на Оливър Гласнер, с който „орлите" постигнаха големите си успехи през последните две години.

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