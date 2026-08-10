Стадион “Алекзандър“ в Бирмингам: Домът на британската лека атлетика посреща Европейското първенство

От днес до 16 август Бирмингам ще бъде в центъра на световния спорт, приветствайки над 1500 от най-добрите атлети от близо 50 европейски страни. Домакин на Европейското първенство по лека атлетика е емблематичният стадион “Алекзандър“, който за пореден път утвърждава статута си на национален дом на леката атлетика във Великобритания.

Капацитет и модерна инфраструктура

През май 2020 г. стадионът претърпя мащабна модернизация на стойност 72 милиона паунда, която приключи през април 2022 г. Реконструкцията увеличи постоянния му капацитет от 12 700 на 18 000 седящи места, превръщайки го в най-голямото специализирано съоръжение за лека атлетика в Обединеното кралство. За мащабни международни събития, включително за настоящето Европейско първенство, капацитетът на стадиона може да бъде разширен с временни трибуни до 40 000 зрители.

Централно място в обновеното съоръжение заема новата западна трибуна (West Stand), която разполага с VIP боксове, модерни съблекaлни за спортисти и съдии, фитнес за зала за сила и кондиция, медицински комплекс и зала за гостоприемство за 450 души с изглед към пистата. Основната писта разполага с 9 писти от категория 1, сертифицирани от Световната атлетика, а комплексът включва още допълнителна 6-пистова загряваща писта и самостоятелен сектор за хвърляния.

Богата история и големи форуми през годините

Оригиналният стадион “Алекзандър“ носи името на Уилям Уитуей Алекзандър – ключова фигура в развитието на известния местен лекоатлетически клуб Бърчфийлд Хариърс. Строителството на съвременното съоръжение в Пери Парк започва през 1975 г., а то официално отваря врати през юни 1978 г.

През десетилетията стадионът е домакин на редица престижни форуми:

• Британските първенства по лека атлетика: Съоръжението приема националния шампионат регулярно от 2008 до 2019 г. • Диамантената лига: От 2011 до 2019 г., както и през май 2022 г., стадионът е традиционен домакин на стартове от Диамантената лига, включително британския Гран При. • Игрите на Британската общност 2022: Стадион “Алекзандър“ бе основната арена на Игрите през 2022 г., приемайки церемониите по откриването и закриването, както и състезанията по лека атлетика и пара-лека атлетика.

Любопитни факти и наследство

Освен спортните си функции, стадион “Алекзандър“ има важна социална и образователна роля. Част от съоръженията на новата западна трибуна се използват като учебна база от Университета “Бирмингам Сити“ за техните специалности по спортни науки. Комплексът включва още Център за гимнастика и бойни изкуства, както и Център за високи спортни постижения, осигурявайки подкрепа за местната общност и бъдещите поколения спортисти.

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Снимки: Gettyimages