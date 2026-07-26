Габриела Петрова №1 и в скока на дължина

Габриела Петрова (Локомотив-Пловдив) спечели втория си златен медал от Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в София. Възпитаничката на Атанас Атанасов, която вчера се наложи в тройния скок с 14.37 м, днес си осигури златния медал и в скока на дължина с 6.50 метра (1.8 м/сек). Тя постигна този резултат в четвъртия си опит, а в другия си успешен днес се приземи на 6.36 м (5.0 м/сек). Втората на троен скок от вчера Галина Николова (Хеброс-Харманли) с 6.26 м (2.4 м/сек). Милена Миткова се пребори за бронза с 6.17 м (3.3 м/сек).

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По-рано днес шампиони в хвърлянето на копие станаха Радослав Иванов (Дунав-Русе) при мъжете с 56.27 м и Дария Мишовска (Енерджи-Пловдив) с 41.56 м при жените.

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Снимки: Борислав Цветанов