Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Габриела Петрова №1 и в скока на дължина

Габриела Петрова №1 и в скока на дължина

  • 26 юли 2026 | 17:08
  • 1512
  • 0

Габриела Петрова (Локомотив-Пловдив) спечели втория си златен медал от Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в София. Възпитаничката на Атанас Атанасов, която вчера се наложи в тройния скок с 14.37 м, днес си осигури златния медал и в скока на дължина с 6.50 метра (1.8 м/сек). Тя постигна този резултат в четвъртия си опит, а в другия си успешен днес се приземи на 6.36 м (5.0 м/сек). Втората на троен скок от вчера Галина Николова (Хеброс-Харманли) с 6.26 м (2.4 м/сек). Милена Миткова се пребори за бронза с 6.17 м (3.3 м/сек).

12 Национален шампионат по лека атлетика за Мъже и Жени - Ден 2

По-рано днес шампиони в хвърлянето на копие станаха Радослав Иванов (Дунав-Русе) при мъжете с 56.27 м и Дария Мишовска (Енерджи-Пловдив) с 41.56 м при жените.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Лека атлетика

Борукова с 11-та титла на 400 м/пр, второ злато на Тодор Тодоров

Борукова с 11-та титла на 400 м/пр, второ злато на Тодор Тодоров

  • 26 юли 2026 | 16:44
  • 1165
  • 0
ЦСКА-София и Супер спорт-Варна триумфираха на 4 по 100 м

ЦСКА-София и Супер спорт-Варна триумфираха на 4 по 100 м

  • 25 юли 2026 | 21:46
  • 1839
  • 0
Радина Величкова пред Sportal.bg: Притеснена съм, защото ми предстои ново начало в САЩ

Радина Величкова пред Sportal.bg: Притеснена съм, защото ми предстои ново начало в САЩ

  • 25 юли 2026 | 20:44
  • 2145
  • 0
Шампионката Габи Петрова пред Sportal.bg: Новата писта е страхотна!

Шампионката Габи Петрова пред Sportal.bg: Новата писта е страхотна!

  • 25 юли 2026 | 20:37
  • 1545
  • 0
Христо Илиев пред Sportal.bg: Целта е да съм в топ форма за Европейското

Христо Илиев пред Sportal.bg: Целта е да съм в топ форма за Европейското

  • 25 юли 2026 | 20:31
  • 1571
  • 1
Девора Аврамова и Мартин Балабанов №1 на 1500 м на Националния шампионат

Девора Аврамова и Мартин Балабанов №1 на 1500 м на Националния шампионат

  • 25 юли 2026 | 20:04
  • 862
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Спартак (Варна)

11-те на Черно море и Спартак (Варна)

  • 26 юли 2026 | 17:58
  • 909
  • 0
Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

  • 26 юли 2026 | 11:19
  • 21734
  • 134
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

  • 26 юли 2026 | 13:29
  • 25508
  • 16
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

  • 26 юли 2026 | 17:44
  • 12702
  • 0
Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

  • 26 юли 2026 | 07:30
  • 10316
  • 8
Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

  • 26 юли 2026 | 03:56
  • 53288
  • 34