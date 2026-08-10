Как пътува една от големите звезди за Европейското в Бирмингам

Якоб Ингебригтсен е една от големите звезди на световната и европейска атлетика, но на континенталния форум в Бирмингам ще се изправи пред трудна задача в опит да спечели отново титлата на 5000 метра. Норвежецът, който претърпя операция на ахилесовото сухожилие през януари, няма нито един старт през сезона, но в Бирмингам ще атакува пореден медал в своята кариера.

Ингебригтсен пристигна в Бирмингам с полет с нискотарифна компания през Италия, а на борда беше взел всички мерки за своята безопасност, видя репортер на Sportal.bg. Норвежецът се качи в самолета с маска и слънчеви очила. По време на полета той гледаше филм на таблета си, а в един момент събу и кецовете си, за да почиват краката му по пътя към поредния златен медал.

Ингебригтсен отново ще опита да стори немислимото

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