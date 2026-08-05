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Габриела Петрова преди Евро 2026: Много сме близки в сантиметрите, трябва да се мобилизирам максимално

  • 5 авг 2026 | 13:03
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Габриела Петрова е най-опитната в българския отбор за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. 34-годишната възпитаничка на Атанас Атанасов е сред шестимата ни състезатели, които ще мерят сили във Великобритания следващата седмица. Днес тя говори пред медиите на специална пресконференция преди форума.

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“Надяваме се, че ще се радваме на хубави резултати. Малък е отборът, но пък сме много амбицирани и конкретно през този сезон сме конкурентоспособни на другите, така че защо и ние да не сме най-най сега. Напълно наясно съм, че вече съм във втората половина на моята кариера и се опитвам максимално да се наслаждавам на всеки един сезон, на всяко състезание, до което успявам да стигна. Резултатите, които постигам - ценя ги страшно много. Може би преди години повече се ядосвах на това, което не съм успяла да направя, сега оценявам повече това, което успявам да направя. Просто съм благодарна на Бог, на себе си и на целия екип, който е зад гърба ми.

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Стабилността ми това лято ми показва, че сме свършили добра работа през годината. Като тренировъчен план съм изпълнила почти всичко. Но това по никакъв начин не ми дава спокойствие - това, че съм скочила преди две седмици, не означава, че ще мога да го направя пак. Допускала съм ги тези грешки през годините, не искам да го правя сега. Това е нов ден, обичам да казвам, че това, което сме скачали през сезона, сме го скачали - там стартът е равен. Надявам се да успея да извлека максимума от себе си”, сподели Петрова пред медиите.

Вярва ли Петрова, че спечелване на медал в женския троен скок е реалистично: “Ако гледаме резултатите през сезона, е съвсем реалистично да се вземе медал, колкото и нескромно да звучи. Много сме близки в сантиметрите, има и състезатели с по-висок резултат, но пък те са го скачали веднъж през сезона, което не е показател, че общата ти форма през сезона е такава и ще успееш да я задържиш. Трудно ще е много, просто трябва да се мобилизирам максимално.”

Цялото интервю с Габриела Петрова може да намерите във видеото.

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Снимки: Борислав Цветанов

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