Ендрик взе решение след уточненията на Жозе Моуриньо

Бразилският нападател Ендрик ще поиска от ръководството на Реал Мадрид да бъде преотстъпен отново, но в отбор от Шампионската лига.

Рома протяга ръце към Ендрик

Изказването на Жозе Моуриньо след контролата с Ференцварош (3:0) в Будапеща е било истински удар за Ендрик, разкрива испанският всекидневник „Ас“. Треньорът на Реал Мадрид заяви, че иска „кратък състав от 20 играчи, плюс тези, които в момента са контузени“.

Така бразилецът е разбрал, че единственият му шанс да играе постоянно е да си намери отбор и отново да отиде под наем, както направи и през миналия сезон, когато игра много и много добре с екипа на Лион.

„АС“ твърди, че идеята му е хрумнала още когато Реал обяви трансфера на нападателя Карлос Еспи, по искане на Моуриньо, който непременно е искал заместник на Гонсало Гарсия, след като последният премина във Висшата лига.

Португалският треньор вижда Ендрик по-скоро като централен нападател, отколкото като дясно крило, където е бил използван в Лион, но също така признава, че бразилецът не притежава характеристиките на чист, позиционен номер 9. Това оставя 20-годишния футболист трета опция в атака, след Мбапе и самия Еспи.

Ендрик за Анчелоти: Имаме един от най-добритре треньори в света, сякаш Бог го набюдава

От друга страна, има много опции на дясното крило, след трансфера на Ян Диоманде. Там могат да играят още Браим Диас, Бернардо Силва и дори Родриго, след като се възстанови от контузия. Изводът? Шансовете да играе повече са минимални.

Същият „АС“ съобщава, че Ендрик вече е получил оферти и „преценява коя от тях най-добре отговаря на нуждите му, преди да вземе окончателно решение“. Той иска отбор, който играе в европейски клубни турнири, за предпочитане Шампионската лига, и където да има гарантирано място в атака.

Моуриньо няма да плаче за Родри

В Лион миналия сезон беше перфектен. В Лига 1 той имаше силна първа половина на сезона, с 8 гола и 7 асистенции в 21 мача. Сега Рома и Астън Вила изразиха интерес и двата отбора отговарят на условията, поставени от Ендрик за трансфер.

Моуриньо? „Ас“ пише, че португалският треньор не би се противопоставил на напускането на Ендрик и би оставил решението на бразилеца.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago