Янев обяви групата: Пиедраита е аут

Слушай на живо: Септември (София) - ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Септември (София) от четвъртия кръг на efbet Лига. Мачът ще стартира в 21:15 ч. на Националния стадион "Васил Левски". От списъка отсъства колумбийският халф Алехандро Пиедраита, както и Тамиму Уору, за когото наставникът Христо Янев обяви още в Батуми, че има здравословен проблем, който лекува.

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Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Андрей Йорданов, 17. Анжело Мартино, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 5. Жан-Филип Гбамен, 91. Алекс Тунчев, 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 80. Георги Чорбаджийски, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о, 11. Мохамед Брахими, 38. Лео Перейра, 34. Васил Каймаканов, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц.

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