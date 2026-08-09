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  3. Майкъла хвали Янев: Щом печели, значи е най-добрият

Майкъла хвали Янев: Щом печели, значи е най-добрият

  • 9 авг 2026 | 16:33
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Слушай на живо: Септември (София) - ЦСКА

Бившият стопер, главен селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев се изказа положително за наставника на тима Христо Янев. Майкъла изрази задоволство от играта на "червените" срещу Макаби (Тел Авив) в квалификациите на Лига Европа.

ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби
ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

"Победата над Макаби отговаря точно на ДНК-то на ЦСКА. Агресията беше на ниво, пресирахме ги и не им позволихме да играят. Ще е безумие футболистите, които преди два дни са се представили на високо ниво, сега да са резерви. Няма право да променя повече от един човек! Христо Янев ли? Щом водиш ЦСКА и нямаш загуба от началото на сезона, значи си вършиш добре работата. Когато печели, за мен е най-добрият треньор", заяви бизнесменът пред "Мач Телеграф".

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