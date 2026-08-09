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  3. Секирово поздрави Атлетик за 100-годишнината на клуба от Куклен

Секирово поздрави Атлетик за 100-годишнината на клуба от Куклен

  • 9 авг 2026 | 13:23
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Секирово поздрави Атлетик за 100-годишнината на клуба от Куклен

Атлетик (Куклен) започна новия сезон с 2:0 у дома над Секирово (Раковски). Срещата е от първия кръг на Югоизточната Трета лига.

Атлетик стартира с победа
Атлетик стартира с победа

От ръководството на гостите, коментираха пред клубния сайт.

“По традиция започваме шампионата със загуби. Затова и не е изненада днешното поражение от отбора на Атлетик. Имаше още в първия мач много липсващи, но и това не е изненада. Не се случва за първи път. Браво на отбора от Куклен, който с победа зарадва феновете си по случай стогодишнината на клуба. На нашия отбор пожелаваме късмет в следващите мачове, защото явно ще ни е нужен. Благодарим на нашите верни фенове, които допринесоха за хубавата атмосфера на стадиона. Според нас този мач беше един от най-посетените”.

Снимка: fcsekirovo.com

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