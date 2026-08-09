Гасперини: Това беше ужасно представяне, доста изоставаме от графика

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини изрази голямото си разочарование от тежката загуба с 0:3 в контролата с Брайтън и призна, че тимът изостава в предсезонната си подготовка. Той също така не скри раздразнението си от активността на клуба на трансферния пазар.

Ново тежко поражение за Рома от британски съперник

“Това несъмнено беше ужасно представяне. Тази седмица работихме при доста добра атмосфера, но просто играхме зле. Не мисля, че става въпрос за свежест, защото просто не работихме заедно като отбор и ни липсваше правилната концентрация. Има няколко играчи, които се завръщат от Световното първенство, така че определено са малко изтощени, така че трябва да имаме някакво търпение, за да могат напълно да се възстановят. Имам чувството, че все още не сме съвсем настроени за новия сезон. Поне това е период, в който можем да си позволим да губим толкова зле. По някакъв начин това са ситуации, които могат да ни помогнат отново да се съвземем, но чувството е, че засега доста изоставаме от графика. Справихме се добре с групата, която стартира подготовката, но определено има разминаване в състава.

Официално: Рома най-после преподписа с още един от своите лидери

Да, Лоренцо Пелегрини най-после преподписа, но кога ще е готов за игра? Това ще отнеме поне един месец, така че е безсмислено да го обсъждаме сега. Има отбори, които не могат да действат на трансферния пазар, защото имат твърде много играчи, а при нас е обратното - прекалено малко футболисти. Както винаги, трансферният прозорец отваря на 1 юли, но всичко се решава през последните дни на август. Това не е правилно, защото тогава отборите вече работят и се подготвят. Това е проблем за всички. Питайте директорите дали ще има нова голяма раздяла. Не знам дали сега сме по-силни от миналия сезон.

Рома добави два милиона и Атлетико Мадрид каза "да"

Заменихме Мехмет Зеки Челик с Науел Молина, с когото тепърва ще се запознаем във вторник, а Артьом Довбик го заместихме със Сантиаго Кастро, който ми дава добри усещания. След това взехме това момче (Константинос Карецас - б.р.), което изглежда интересно, за завършване на защитата. Но ако погледнем числата, струва ми се, че все още ни липсва нещо. От ситуациите зависи кого да искаме и как да затваряме тези сделки. Има някои добри възможности. Тони Д’Амико се опитва да преговаря за доста млади играчи, които имат голям талант, така че това е пътят”, коментира Гасперини след приятелската среща.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages