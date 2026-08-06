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Официално: Ла Коруня се подсили с Анхелиньо

  • 6 авг 2026 | 01:41
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Официално: Ла Коруня се подсили с Анхелиньо

Рома официално изпрати левия защитник Анхелиньо в Депортиво Ла Коруня под наем, като в договора е включена и опция за закупуване, която според информациите е на стойност 2,5 млн. евро. Крайният бранител не попадаше в плановете на треньора Джан Пиеро Гасперини, след като през миналия сезон почти не игра поради заболяване.

Анхелиньо премина успешно медицинските прегледи, а от Рома обявиха трансфера с официално изявление, потвърждавайки, че става въпрос за наем с опция за откупуване в края на сезона. Според „Скай Спорт Италия“ и други източници, наемът е безплатен, а опцията за закупуване е фиксирана на 2,5 млн. евро.

29-годишният футболист пристигна в Рома първоначално под наем от РБ Лайпциг през януари 2024 г., а шест месеца по-късно трансферът му стана постоянен срещу сумата от 5,4 млн. евро.

Анхелиньо отбеляза 4 гола в 80 официални мача за клуба, но през октомври 2025 г. беше повален от тежка форма на астматичен бронхит. Това заболяване, което засягаше дишането му, направи редовните тренировки изключително трудни за него. В резултат на това той записа едва 9 участия през миналия сезон.

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