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Спалети: Интер си остава най-силният отбор в Италия

  • 7 авг 2026 | 17:41
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Спалети: Интер си остава най-силният отбор в Италия

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети заяви, че Интер все още е най-силният отбор в Серия А. Той добави, че неговият тим трябва още да се “учи”, за да стигне до нивото на “нерадзурите”. Двата отбора утре се изправят един срещу друг в приятелска среща в Пърт, Австралия.

“Това са мачовете, които ти помагат да научиш много за манталитета на отбора и дали работим в правилната посока. Интер е много силен отбор, така че трябва да бъдем компактни във всеки момент от мача, защото в противен случай Интер ще се възползва. Ще играем срещу най-силният отбор в нашето първенство, а ние трябва да учим много неща, за да стигнем тяхното ниво”, заяви Спалети.

Попитан колко минути ще получи Кенан Йълдъз, той отговори: “Той ще играе повече от мача срещу Челси. Днес бяхме без трима-четирима играчи на тренировката, за да балансираме натоварванията и умората, която се натрупва. Ще видим утре дали Кенан ще започне, но мисля да му дам едно полувреме”.

На въпрос дали след привличането на Рандал Коло Муани, Джеф Екатор и Керим Алайбегович Ювентус има достатъчно играчи, за да запълни дупката след напускането на Душан Влахович, Спалети заяви: “Мисля, че привлякохме играчи, които заедно ще надвишат тези цифри. Не е важно да имаме някой, който да вкара 20 гола. Този сезон ще бъде характеризиран от факта, че ще играем в четвъртък и неделя, така че ще бъде трудно винаги да разчитаме на едни и същи играчи.

Лига Европа те ангажира дори повече от Шампионската лига. Дори без физически мощен централен нападател, ние имаме Екатор, който има някои от тези характеристики, Коло Муани доминира в тази зона. Ситуацията е отворена, но с футболистите, които имаме, с това, което направихме на трансферния пазар, ще можем да компенсираме чрез отборна работа. Алайбегович може да бележи голове. Спокойни сме за момента”.

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