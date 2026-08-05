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Челси може да продаде цял отбор

  • 5 авг 2026 | 17:52
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Челси може да продаде цял отбор

Ръководството на Челси е готово да продаде цял отбор до края на летния трансферен прозорец, в случай че получи подходящи оферти за определените футболисти. По традиция отново клубът е много активен по отношение на привличането на нови играчи и преди няколко дни опитният Джордан Хендерсън стана десетото попълнение за това лято. Освен че лондончани трябва да балансират финансите си, в момента отборът е твърде голям, което затруднява работата на Чаби Алонсо. В днешната контрола с Ювентус, играна в Хонконг, испанецът разполагаше с 21 играчи на резервната скамейка, а все още част от най-големите звезди не са се присъединили.

Според “Ди Атлетик” ръководството и мениджърът са определили цели 11 футболисти, които могат да бъдат трансферирани, а потенциално продажбите им могат да донесат до 500 милиона паунда на Челси. Тук голямата уловка е, че в тази група е вкаран и Енцо Фернандес, който е свързван с трансфер в Реал Мадрид. Той би бил най-скъпата от тези продажби.

Според материала въпросните играчи са: Трево Чалоба, който е близо до трансфер в Комо срещу 31 милиона паунда, Беноа Бадиашил, който е оценяван на 30 милиона, Аксел Дисаси (25 милиона), Мало Густо (75 милиона), Енцо Фернандес (120 млн), Педро Нето (70 млн), Лиъм Делап (30 млн), Николас Джаксън (65 млн) Марк Гиу (25 млн), Емануел Емега (20 млн) и Давид Датро Фофана (3 млн).

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Снимки: Gettyimages

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