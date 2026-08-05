Марко Палестра: В Англия всеки мач е вълнуващ

Италианският национал Марко Палестра заяви, че „няма търпение да започне“ престоя си в Премиър лийг и благодари на своите съотборници от Челси след контрола срещу Ювентус.

Палестра се включи в игра за Челси при днешната загуба с 0:1 в Хонконг.

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„Трябва да благодаря на моите съотборници, щаба и треньора, тъй като ми помагаха от първия ден с всичко както на терена, така и извън него. Организацията е перфектна“, коментира италианецът пред телевизия Sky Sport Italia.

21-годишният футболист добави: „Щастлив съм и нямам търпение да започна да играя във Висшата лига, тъй като е толкова вълнуващо. Знам, че всеки мач там е вълнуващ, независимо дали е срещу голям клуб или не. Нямам търпение да започна, прекрасно е.“

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Снимки: Imago